Congo-Brazzaville: La chantre Belle Agniélé a donné un concert de charité à Kokolo Kopa

Pour son producteur, Claude Isidore Miéré, qui a facilité la venue du groupe Le Rocher des Âges à Pointe-Noire, la prestation de la sœur Belle Agniélé a été à la hauteur de l'évènement. « La sœur Belle Agniélé a eu une certaine dimension. Je crois que ceux qui la suivent quand elle vient jouer à Pointe-Noire constatent qu'elle est en train d'aller plus haut. Je suis satisfait et je réalise que la prestation de la sœur Belle Agniélé à une dimension qui quelquefois nous surprend agréablement. De toutes les façons, l'Éternel fait toujours au-delà de ce que nous demandons et nous pensons», a-t-il signifié.

Durant le concert, la chantre de l'Éternel n'a cessé de remercier son Dieu pour ses bienfaits. « Si nous sommes tous réunis aujourd'hui, c'est parce qu'il l'a voulu », a-t-elle dit. Le concert était accompagné de l'exhortation au peuple de Dieu, qui est resté sur sa soif. Mais il est sorti du stade Kokolo Kopa très satisfait d'avoir loué et adoré l'Éternel à la fin de l'année 2016 avec la sœur Belle Agniélé et le groupe Le Rocher des Ages, grâce à la maison MCI productions.

Toujours dans cette lancée, la sœur Belle Agniélé a poursuivi avec un autre show à la demande du public. Cette fois-ci, c'est la chanson « L'École » qui a été demandé. Ce single est un show éducatif qui demande aux enfants d'aller à l'école, sans laquelle aucune vie intellectuelle n'est possible. Après « L'École », elle a enchaîné avec un autre show « Fou de Dieu » contenu dans l'album Conversion. Le public ne pouvait plus se contenir lorsque la sœur Belle Agniélé a entamé la chanson « Nzambé monéné » de l'album Conversion. Aussi, pour faire plaisir à son public, la sœur Belle Agniélé a -t-elle fait un a cappella de la chanson « Kilombo » contenue dans l'album Le temps de l'esprit volume I.

Après ces trois premiers cantiques, le public a demandé à la sœur Belle Agniélé de passer au show. C'est ainsi qu'elle a interprété pour son public la chanson « Conversion » contenue dans l'album éponyme. Et le show a commencé. Le public a envahi la scène. Ce sont les enfants et les grandes personnes qu'on voyait maintenant au-devant de la scène.

