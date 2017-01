Congo-Brazzaville: Donation - Le Rotary Club Brazzaville Djoué Doyen à la rescousse des personnes du 3e âge

L'organisation humanitaire a offert, le 31 décembre à Brazzaville, un don de vivres et de non vivres à l'hospice des Petites sœurs des pauvres dans le cadre de ses actions caritatives annuelles.

Le généreux don était constitué d'huile, de riz, de papiers hygiéniques, d'une machine lave-linge, de sacs de farine de foufou (manioc séché) et autres produits nutritionnels de première nécessité.

« Le Rotary comme toujours fait des dons aux hospices de la capitale congolaise. Outre ce que nous donnons d'habitude, nous avons voulu ajouter, pour cette année, une machine à laver pour alléger la tâche à ceux qui font le ménage au niveau de cet hospice », a indiqué Marcellin Richard Elenga, président du Rotary Club Brazzaville Djoué Doyen.

Dans la société congolaise comme dans celles de l'Afrique, la vieillesse constitue encore une source de grande inquiétude. Pour nombre de personnes du 3e âge, le quotidien continue de rimer avec abandon, mendicité, alcoolisme, pauvreté et maladies diverses. A tous ces fléaux s'ajoutent des maladies séniles.

Pour sa part, la sœur Maria, s'est réjouie en ces termes : « Nous ne pouvons que vous remerciez et nous sommes très reconnaissants à votre égard puisque vous avez l'habitude de nous fréquenter chaque année. Et, c'est un grand soutien pour nous qui sommes ici. Vous nous donnez ce qu'il faut et cela nous aide à les soigner. Nous demandons au Seigneur de vous bénir pour nous ».

Le don se fait sans contrepartie. Il se veut désintéressé, mais le bénéficiaire peut faire un don en retour appelé contre-don. Il ne s'agit pas d'un acte d'échange de valeurs comme dans le commerce ni de troc, puisque le receveur n'est pas tenu de rendre le don et la valeur des dons ne rentre pas directement en compte.

Rappelons qu'à l'hospice des Petites sœurs des pauvres l'on compte une cinquantaine de personnes âgées et près d'une centaine y prennent part aux heures appropriées, aux repas et petits déjeuners quotidiens. Donc, la charge nutritionnelle est d'autant plus grande.