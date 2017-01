Congo-Brazzaville: Congo-RCA - Valoriser les potentialités touristiques des deux pays

Paulo Duarte, le sélectionneur du Burkina Faso, pourra compter sur toutes ses stars : Alain et Bertrand… Plus »

La discussion a également porté sur des stratégies à mettre en place pour pouvoir développer le tourisme dans la sous-région. Sur le plan juridique, pense Aline Gisèle Pana, les dossiers sont bien avancés tandis que, les projets sont déjà en place.« Il était important que nous puissions nous assoir échanger, développer et mettre en place une vision commune. Le Congo et la République Centrafricaine sont des pays frères ».

Au cours de leur entretien, les deux homologues ont discuté sur la vision commune que possèdent le Congo et la République Centrafricaine pour développer le tourisme dans la sous-région. En effet, les deux pays ont en partage cette zone tri nationale, située au sud de la RCA et avec ses différents parcs notamment, ceux du Cameroun, Congo et Centrafrique.

En séjour de travail à Brazzaville, la ministre Centrafricaine des Arts de la culture, du tourisme et de la francophonie, Aline Gisèle Pana a échangé, le 4 janvier, avec la ministre congolaise du Tourisme et des loisirs, Arlette Soudan Nonault, sur des enjeux communs liés au tourisme dans la sous-région.

