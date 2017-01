Burkina Faso: Forces armées nationales - Le colonel-major Oumarou Sadou aux commandes

Maniant le français, l'anglais, le mooré et le fulfuldé, le nouveau chef d'Etat-major général des armées, marié et père de 6 enfants, a vu ses mérites reconnus par les autorités et la hiérarchie militaire, à travers des distinctions.

Le CEMGA sortant n'a pas caché son espoir de voir la mise en œuvre du plan stratégique 2017-2021 donner un nouveau souffle aux forces armées nationales et les rendre plus efficaces.

Le général Zagré a, par ailleurs, rendu hommage aux soldats décédés dans des attaques sous son commandement, et à l'ensemble des troupes, dont il a salué l'engagement et l'implication dans les différentes tâches. Il s'est enorgueilli de la « loyauté », de la « lucidité », du « courage », de la

« Notre ambition est de contribuer à la construction d'une armée soudée et performante en conformité avec les défis du Burkina Faso», a soutenu le CEMGA entrant. Il entend donc mettre les troupes au pas pour la défense et la sécurisation du territoire national.

Pour parvenir à contrer les forces du mal, le colonel-major Sadou s'est fixé, entre autres priorités, de restaurer l'autorité du commandement dans toutes ses dimensions, de renforcer le dispositif sécuritaire au Nord et d'œuvrer à un meilleur management des ressources humaines et matérielles des forces armées nationales.

« Le contexte sécuritaire actuel interpelle nos forces armées à donner des réponses appropriées », a-t-il déclaré au passage. Il importe alors, à ses yeux, que l'armée soit une et indivisible, et soudée face à l'ennemi.

Aussi a-t-il demandé, par une formule consacrée, aux troupes de faire allégeance au colonel-major Sadou et de lui « obéir » en tout temps pour le bien des services et le triomphe de l'armée nationale.

