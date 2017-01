Afrique: CAN 2017 - Ecarté des Léopards, Jonathan Bijimine ne serait pas blessé

C'est donc un élément non seulement de valeur, mais aussi d'avenir et qui semble entrer dans les plans du coach Florent Ibenge qu'on tendrait à traumatiser le moral avec des pratiques assez obscures. « Dans un pays où la culture des sélections d'âge est inexistante, où il est donc difficile de comprendre le travail continu et la programmation à long terme pour les dirigeants à la vision atrophiée, les sélections sont à but lucratif. Nul ne saurait voir l'importance d'avoir un 4e joueur de la génération Toulon dans la sélection A », a conclu Fleury Dala dans son analyse de cette situation.

Analyste sportif, Fleury Dala s'est interrogé : « Pourquoi la Fécofa blesse-t-elle volontairement un joueur ? Désir machiavélique de l'écarter ? Le travail d'Ibenge serait en train d'être saboté ? Dessein de détourner les titres de voyage et la prime d'un joueur ? A-t-on pensé que puisqu'il est encore inconnu du public congolais, le forfait passerait comme lettre à la poste ? ». Il craint que la Fécofa ne retombe dans ses travers et retrouve ses vieux démons. « La bonne organisation constatée ces deux dernières années donnerait de la migraine aux mécréants ? », s'est-t-il inquiété. L'on rappelle que l'attaquant Junior Kabananga avait aussi été donné pour blesser avant un match alors que le joueur attendait son permis de transport aérien que la Fécofa ne lui avait jamais expédié.

