Burkina Faso: Bilan de l'An I du MATDSI - "Je n'ai aucun problème ...", Simon Compaoré

Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité intérieure (MATDSI), Simon Compaoré, a animé une conférence de presse, le mercredi 4 janvier 2017, à Ouagadougou, sur le bilan de son action en 2016 à la tête du département.

Trois heures ! C'est le temps qu'a duré la conférence de presse animée par le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité intérieure (MATDSI), Simon Compaoré, le mercredi 4 janvier 2017.

Il a pris une heure pour décliner les différentes actions entreprises par son département au cours de l'année 2016.

Au chapitre de l'administration territoriale, 24 principales actions ont été menées au cours de 2016. Parmi elles, l'on note l'adoption du décret relatif à l'organisation administrative du territoire et attributions des chefs de circonscription administrative, l'actualisation du fichier des villages du Burkina Faso, l'élaboration d'un projet de décret de relecture du décret 727 relatif à l'érection de villages.

L'opérationnalisation de l'Observatoire des faits religieux (ONAFAR) a été effective au cours de l'année écoulée.

L'on a enregistré aussi la mise en place du guichet unique des associations. «Il est fonctionnel depuis août 2016 et a enregistré 790 dossiers de déclaration d'existence, des demandes d'autorisation d'exercer et d'utilité publique avec des recettes de 13 millions 510 mille F CFA à la date du 20 décembre 2016», a indiqué Simon Compaoré.

Le volet administration territoriale a également reçu un financement de 20 milliards de F CFA dans le cadre du Programme d'appui à la gestion intégrée des espaces frontaliers (ProGEF) pour une durée de quatre ans.

Pour la commémoration de la fête nationale du 11-Décembre à Kaya, ce sont 23 milliards de F CFA qui ont été investis dans la réalisation d'infrastructures.

Au niveau de la décentralisation, le conférencier a fait état de onze actions qui ont été réalisées au cours de l'exercice 2016.

L'on peut citer, entre autres, l'adoption en Conseil des ministres d'un projet de loi inhérent à la création d'une fonction publique territoriale, la révision de la stratégie nationale de l'état civil et l'élaboration d'un deuxième plan d'actions 2017-2021, et la relecture de la stratégie nationale de renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation.

Au titre de la sécurité intérieure et de la protection civile, 18 initiatives ont été effectives. Il s'agit de la construction et l'équipement d'une caserne fonctionnelle de sapeurs-pompiers à Kaya d'un coût de plus d'un milliard de F CFA, l'élaboration et la validation d'un plan-pilote de sécurisation des sites miniers, l'élaboration d'un plan d'équipement des forces de sécurité...

A la date du 20 décembre 2016, 24 964 sorties ont été effectuées par la Brigade nationale de sapeurs-pompiers dans le cadre des secours d'urgence.

Comme perspectives, le MATDSI envisage au compte de la décentralisation les projets suivants : l'adoption de nouveaux référentiels de la décentralisation, l'accélération du transfert des compétences et des ressources de l'Etat vers les collectivités territoriales, la tenue d'assises nationales de la coopération décentralisée.

Dans le volet sécurité intérieure, le ministre d'Etat a annoncé la réalisation d'études de référence relatives aux perceptions des citoyens sur la sûreté, la sécurité et les institutions et les capacités actuelles de la police de proximité, l'élaboration d'une stratégie de lutte contre le terrorisme et la poursuite des grandes opérations de sécurisation dans les différentes régions.

«Une main de fer dans un gant de velours»

Le président a parlé d'une probable scission de votre département, qu'en pensez-vous ? Qu'en est-il de la situation des Kogl-weogo qui veulent s'installer à l'Ouest du pays ?

Que pensez-vous des agissements de Boukary Kaboré dit Le lion dans le cadre des Kogl-weogo ? Quel est l'état des autorisations d'achat d'armes par rapport à 2015 ? Que dites-vous à propos des conseils municipaux qui ne fonctionnent pas ?

Y aura-t-il des municipales partielles dans les communes où le scrutin n'a pas pu avoir lieu? Autant de préoccupations soulevées par les journalistes. «Vous vous fourvoyez en plein midi comme dirait Lénine.

Celui qui vous parle n'est pas quelqu'un qui court après les postes», a répondu Simon Compaoré à la première question. Et de poursuivre qu'il ne serait pas malheureux si l'on venait à scinder son département.

«J'avais eu à dire que c'est le président Roch qui a taillé un pantalon et il m'a dit de le porter. Je l'ai porté, s'il se rend compte que le pantalon est plus long que moi et décide de le tailler à sa guise, where is the problem (NDLR : où est le problème)? Moi je porte ce qu'on me donne, un point c'est tout», a-t-il martelé.

Sur l'installation des Kogl-weogo à l'Ouest, le ministre a soutenu qu'on ne peut pas mettre en place des associations chez des gens contre leur gré.

«Je n'étais pas à la création des Kogl-weogo, mais j'ai suggéré de comprendre les contours de leur existence avant d'opiner. On ne peut pas gérer les populations en ne prenant pas en compte leurs préoccupations», a argué M. Compaoré.

Quant aux agissements du Lion, il a rétorqué : «On va agir d'une main de fer dans un gant de velours». Pour ce qui est des autorisations d'achat d'armes, il a relevé que 2911 demandes ont été enregistrées en 2016 contre 3454 en 2015.

A propos des communes qui n'ont pas encore mis en place leurs exécutifs locaux, le conférencier a souligné qu'elles seront placées sous délégations spéciales.

Pour celles dont les conseils municipaux ont du mal à fonctionner, un temps de sursis pour une éventuelle entente leur est accordé pour le moment.

En ce qui concerne les localités où les municipales n'ont pas pu se tenir, il a affirmé qu'un scrutin spécial sera organisé au cours de l'année.