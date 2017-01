Maroc: Haddad et Nahiri tombent de la liste de Hervé Renard

Photo: CAF

Le sélectionneur national, Hervé Renard, a attendu la date limite arrêtée par la CAF pour communiquer la liste définitive des 23 joueurs en partance à la ville gabonaise d'Oyem pour disputer la 31ème édition de la Coupe d'Afrique des nations qui se déroulera du 14 courant jusqu'au 5 février prochain.

Sur une pré-liste de 26, trois noms ont été écartés. Il s'agit, bien entendu, de Younès Belhanda forfait en dépit de sa présence au stage d'Al Aïn, et des deux joueurs locaux, le Fussiste Mohamed Nahiri et le Wydadi Ismaïl El Haddad. Sachant qu'Oussama Tanane, victime d'une pubalgie aiguë a été remplacé par Aziz Bouhaddouz, le sociétaire du club allemand de Saint Pauli.

A noter que Hervé Renard devra donner, aujourd'hui à la salle de conférence du stade Tahnoun du club d'Al Aïn, un point de presse où il s'expliquera sur ses choix et sur la préparation de l'équipe durant ce stage.

Il y a lieu de rappeler qu'au lendemain de la communication de la liste des 26 marquée par la non convocation de Hakim Ziyech, le sélectionneur national avait reconnu que «si jamais il y a une erreur de parcours ou un objectif sportif non atteint, ça sera à moi d'en assumer la responsabilité. Il faut que cette année soit celle du renouveau du football marocain».

En attendant, le Onze national continue de peaufiner son programme de préparation, suivant une cadence de deux séances par jour à huis clos. A ce propos, Karim El Ahmadi, pièce maîtresse de l'effectif de l'EN, a affirmé dans un entretien accordé au site officiel de la Fédération, frmf.ma, que « ce rassemblement a eu lieu à temps, contrairement à ceux qui précédaient d'habitude les phases finales de la CAN où la concentration ne débute qu'une fois la nouvelle année entamée ». L'important pour le milieu de terrain de Feyenoord, club leader du championnat néerlandais, est « d'être fin prêt le 16 janvier », jour qui coïncidera avec la sortie inaugurale du Onze marocain face à la formation de la République démocratique du Congo, et ce pour le compte de la première journée du groupe C de la CAN 2017.

Dans ce bref entretien, Karim El Ahmadi qui disputera sa troisième Coupe d'Afrique, a souhaité que « cette édition soit la bonne. Lors de la CAN 2012 au Gabon toujours, je n'étais pas titulaire et la sélection de l'époque renfermait de bons éléments mais elle avait joué de mal chance ». Et de poursuivre que pour la CAN 2017, «on a des jeunes pétris de talents sommés de donner le meilleur d'eux-mêmes afin que l'équipe puisse aller le plus loin possible dans cette compétition. Disputer la CAN est une grande occasion qui ne se présente pas à tous les joueurs».

Comme précité, la sélection marocaine débutera le tournoi face à son homologue de la RD.Congo avant d'enchaîner sur le Togo et le tenant du titre, la Côte d'Ivoire respectivement les 20 et 24 de ce mois.

Seuls les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour le stade des quarts de finale, principal objectif d'Hervé Renard, double lauréat de l'épreuve continentale avec la Zambie et la Côte d'Ivoire. Un dessein qui n'était pas fait pour satisfaire l'opinion publique mais il faut se rendre compte que ce n'est pas seulement le Maroc qui a mis le paquet pour atteindre son but mais aussi les autres équipes dont les fédérations et associations respectives n'ont pas lésiné sur les moyens en vue de décrocher le graal. En tout cas, ça promet une âpre concurrence et pourvu que les partenaires du capitaine Benatia ne soient pas hors du coup.

La malédiction des blessures

Les cas de Noureddine Amrabet et Soufiane Boufal, blessés avec leurs clubs respectifs, devraient être soumis à des examens médicaux faits par le médecin de l'EN, Abderrazzak Hifti.

Les 23 retenus

Yassine Bounou (Gerona-Esp), Yassine Kherroubi (Lokomotiv Povdiv-Bul), Mounir El Kajoui Mhamedi (Numencia-Esp), Mehdi Benatia (Juventus), Fouad Chafik (Dijon-Fra), Hamza Mendil (Lille-Fra), Mbarek Boussoufa (Al Jazira-EAU), Nabil Dirar (Monaco-Fra), Marouane Dacosta (Olympiacos-Grè), Mounir Oubadi (Lille-Fra), Fayçal Fajr (Deportivo la Corogne-Esp), Noureddine Amrabet (Watford-Ang), Roman Saiss (Wolverhampton Wanderers Football), Youssef Aït Benacer (Nancy-Fra), Soufiane Boufal (Southampton-Ang), Mehdi Carcela (Granada-Esp), Karim El Ahmadi (Feyenoord-PB), Aziz Bouhaddouz (Saint Pauli-All), Youssef Naciri (Malaga-Esp), Rachid Alioui (Nimes-Fra), Khalid Boutayeb (Strasbourg-Fra), Youssef El Arabi (Lakhouiya-Qat) et Amine Attouchi (WAC-Mar).