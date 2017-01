Afrique du Nord: Participation du Maroc au Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand

Le Maroc prendra part à la 39ème édition du Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand (centre de la France), qui se déroulera du 3 au 11 février prochain. Cette édition permettra au public de découvrir la richesse cinématographique de pays du monde entier, dont plusieurs courts métrages marocains.

En effet, le Maroc participe cette année à ce festival avec plusieurs films de fiction, dont un sélectionné en compétition internationale, une coproduction franco-marocaine en compétition nationale et 9 films inscrits au marché du film, précisent les organisateurs. Le film sélectionné en compétition internationale est "Honey and old cheese" de Yassine El Idrissi. Cette coproduction maroco-néerlandaise raconte l'histoire d'un jeune qui quitte son village au Maroc pour rejoindre son père aux Pays-Bas.

Au village, on sait que Hassan ne sera bientôt plus qu'un étranger. Dans ce portrait émouvant et parfois comique, il fait ses adieux à ses amis, ses montagnes et ses traditions. "Bêlons" de Mehdi Azzam, est une coproduction franco-marocaine inscrite en compétition nationale. Ce court-métrage raconte l'histoire de Kamal expulsé, la veille de la fête du sacrifice de la maison de l'oncle chez qui il vivait dans la banlieue de Marrakech. Il se réfugie alors chez son père, un vieillard marginal.