Burkina Faso: Oumarou Sadou et les défis de l'armée

Au Burkina Faso, c'est la passation de commandement entre le l'ancien et le nouveau chef d'état-major… Plus »

Des tenues à l'arsenal militaires (minutions, armes de tout calibre, lunettes de vision nocturne, gilets pare-balles, etc.), l'armée doit avoir un traitement particulier, une dotation conséquente et une puissance de feu à la hauteur de ses défis.

Pour défendre l'intégrité du territoire et la protection des populations contre les forces du mal, les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont usé, courant 2016, de toutes les stratégies opérationnelles.

Le nouveau patron des Forces armées nationales (FAN), qui vient de prendre l'épée de commandement, est un officier supérieur bardé de diplômes du fait de l'important catalogue de formations, recyclages et stages dont il a bénéficié dans plusieurs pays du monde (Allemagne, Italie, Californie, Nigeria, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, etc.) au cours de sa carrière.

Armées de l'air, de terre, gendarmerie, sapeurs-pompiers, écoles et centres de formation militaire, unités spéciales et même les corps paramilitaires (par courtoisie), reconnaissent désormais comme CEMGA, le colonel-major Oumarou Sadou.

Tout protocole et instructions militaires respectés, l'Inspecteur général des forces armées nationales (IGFAN), Oumarou Sadou, a reçu, à la place de la Nation les honneurs et les insignes qui lui confèrent désormais les pleins pouvoirs de manager et de "gérer” les armées du pays.

