Congo-Kinshasa: Dialogue bis - Les évêques au front pour l'application de l'Accord!

La CENCO a rencontré hier, mercredi 4 janvier 2017, le Président Kabila. Il leur a renouvelé sa confiance en tant que médiateur et a insisté sur l'inclusivité. Aujourd'hui, les princes de l'Eglise Catholique doivent aller auprès des non signataires de l'Accord du 31 décembre 2016. L'heure est donc aux tractations pour trouver une plus large inclusivité et déterminer les arrangements particuliers. Déjà, le Rassemblement et Vital Kamerhe ont eu à déposer leurs propositions sur lesdits arrangements, ceux de la mouvance et Cie sont encore attendues.

Ce jeudi, une séance de travail inter-composantes devrait, sauf imprévu, avoir lieu. La CENCO, même après la signature de l'Accord, a encore du pain sur la planche. Marcel Utembi et ses pairs sont dans tous les fronts pour sauver l'Accord et, ce faisant, tout le pays. C'est dans cette lancée qu'ils désirent ardemment avoir un tête-à-tête, le plus tôt possible, avec le Premier Ministre Badibanga.

Les propos tenus par certains ténors de la MP couplés à la fronde du Front pour le Respect de la Constitution et à celle d'une somme de dialogueurs de la Cité de l'UA ont inquiété plus d'un sur l'application et le respect du compromis politique. Face à ce nouveau casse-tête, la CENCO a sorti le grand jeu pour ramener les uns et les autres aux bons sentiments. Le Nonce apostolique a rencontré Eve Bazaïba pour tenter de la convaincre de ratifier avec les deux autres délégués du Front pour le Respect de la Constitution l'Accord politique du Centre Interdiocésain.

Les évêques ont eux, selon les informations en notre possession, échangé avec Jean-Lucien Bussa et José Makila. L'acte posé par Mbikayi Steve, le mardi 3 janvier 2017, tombe à pic comme un premier acquis. En signant l'Accord, il a déclaré agir dans l'intérêt supérieur de la nation. «Ici, j'agis en tant qu'homme politique. Pas en tant que ministre. Donc en tant qu'homme politique j'engage mon entière responsabilité pour mettre l'intérêt de la nation au-dessus de l'intérêt personnel. Voilà pourquoi, j'ai préféré le signer parce que je sais que les autres amis finiront par le signer aussi pour plus d'inclusivité », a-t-il soutenu. Faisant abstraction des difficultés, Donatien Nshole, premier secrétaire adjoint de la Conférence Episcopale Nationale du Congo, a estimé que si les acteurs sont de bonne foi, "à partir de la semaine prochaine l'Accord entrera en vigueur selon notre programme ".

Reprise

Sauf imprévu, il devrait y avoir reprise des travaux, ce jeudi 5 janvier, sous la médiation des évêques de la CENCO. Prévu le mardi 3 janvier, ces échanges n'ont plus eu lieu à cause du contexte politique du jour. Dans un communiqué publié le même jour, les princes de l'Eglise Catholique ont demandé aux parties prenantes d'apprêter des propositions qui devront être soumis sur les arrangements particuliers à faire au sujet de l'application de l'Accord.

Hier, mercredi 4 janvier, journée des martyrs de l'indépendance, les discussions ont été de nouveau ajournées et, par ailleurs, programmées pour ce jeudi. D'après des sources assez bien investies, le Rassemblement et Vital Kamerhe auraient déposé depuis hier leurs propositions pour les arrangements particuliers. La Majorité Présidentielle qui a émis des réserves suite à la problématique d'inclusivité de l'Accord va-t-elle aussi apporter ses projections ? La question mérite d'être posée.