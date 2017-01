Ouganda: Le pays accélère la délivrance des visas et renforce la sécurité aux frontières avec le Système de gestion des visas de Gemalto

communiqué de presse

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), le leader mondial de la sécurité numérique, fournit à la Direction Générale de la Citoyenneté et du Contrôle de l'Immigration (DCIC) de l'Ouganda son système de gestion des visas Coesys Visa Management , qui regroupe la délivrance rapide de tous les visas et cartes de séjour, avec inscription biométrique à l'arrivée.

Gemalto fournit la nouvelle solution et couvre l'intégration, le déploiement, la maintenance et la formation des agents d'immigration ougandais.

Le nouveau système permet aux autorités de gérer le cycle de vie du visa, de la réception de la demande à l'émission du document.

La solution permet au pays d'atteindre ses objectifs qui sont de faciliter les voyages, améliorer la sécurité nationale et protéger le voyageur contre le vol d'identité.

Cette solution clé en main comporte un portail en ligne permettant à tout moment de faire des demandes de visas et de cartes de séjour avant le voyage. Les visiteurs légitimes reçoivent leur Autorisation électronique de voyage (ETA) par email.

À leur arrivée en Ouganda, ils obtiennent leur visa après vérification de l'ETA et du passeport et après la collecte de leurs données biométriques (empreintes digitales) pour établir une correspondance parfaite entre les voyageurs et les documents qu'ils présentent.

La solution de Gemalto comprend un lien vers une liste de contrôle intégrée, établie à partir de sources locales et internationales, et un système d'alerte pour détecter et gérer les candidats indésirables.

Elle crée également une base de données centralisée des voyageurs, sécurisée par un système d'identification automatique d'empreintes digitales (AFIS) pour partager, rechercher et faire correspondre les empreintes digitales électroniques accessibles par les autorités dans tout le pays.

Opérationnel depuis le 1er juillet 2016, le portail visa en ligne va considérablement améliorer l'expérience des voyageurs en Ouganda et soutenir la croissance des secteurs des affaires et du tourisme du pays.

Avec la migration croissante à travers l'Afrique de l'Est, les autorités ougandaises seront en mesure de s'assurer que les visas sont établis aux demandeurs bona fide.

« Gemalto a répondu à notre besoin d'une solution forte, sécurisée, basée sur les normes internationales et conforme à l'objectif de l'Ouganda pour faciliter les voyages », commente le commissaire, monsieur Anthony Namara, Coordonnateur de projet au Ministère de la citoyenneté et du contrôle de l'immigration (Department of Citizenship and Immigration Control). « La solution Coesys Visa Management de Gemalto offre une réponse rapide et flexible au défi de la migration régionale à grande échelle. »

« Ce nouveau projet met l'Ouganda à la fine pointe des solutions d'immigration améliorées en Afrique de l'Est », commente Ari Bouzbib, Vice-président senior des Programmes gouvernementaux chez Gemalto.

« Le nouveau système est en phase avec l'initiative régionale visant à déployer un seul programme de visas de tourisme à travers l'Ouganda, le Kenya et le Rwanda. Ceci permet aux autorités ougandaises d'identifier facilement les voyageurs et renforcer la sécurité nationale. »