Afrique du Nord: «Timgad», une fable sur l'Algérie d'aujourd'hui

Rabat et Gaborone peuvent servir de modèle pour le continent africain, déclare la chef de la diplomatie… Plus »

« En fait, j'ai pensé à Don Camillo, mais ce que j'avais le plus en tête, c'était les références du cinéma italien. J'aime bien cette double confrontation d'un arrière-plan social très pauvre, très dénué, très difficile, avec la possibilité de rire, de faire rire et de désamorcer le drame par le rire. »

De fait, Timgad montre bien qu'avec beaucoup de solidarité et un peu d'imagination tout est possible. Avec ses personnages hauts en couleur : épicier arnaqueur, entraineur émérite, imam sévère, instituteur truculent, le film est conçu, écrit, joué comme un conte, un conte villageois proche de Don Camillo.

« Il y a une sorte d'abandon social dans certaines régions, donc les gens se débrouillent, raconte le réalisateur Fabrice Benchaouche. L'ensemble du système a un côté kafkaïen. Le ministère, c'est quelque chose de très loin qu'on ne voit jamais et quand on le voit, il fait peur, donc, parfois, on préfère de ne pas le voir... »

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.