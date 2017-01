Afrique: CAN 2017 - Macky Sall invite les Lions "à l'unité, à la solidarité et à la discipline" pour l'atteinte des objectifs

Dakar — Le président de la République, Macky Sall, a invité ce mercredi les joueurs de l'équipe nationale "à l'unité, à la solidarité et la discipline" pour assouvir le désir le plus ardent des populations d'une victoire à la phase finale de la CAN 2017.

"Tout la communauté sénégalaise est mobilisée derrière vous et vous portez sur vos épaules leur vœu de gagner la CAN 2017", a indiqué le chef de l'Etat lors de la cérémonie de remise du drapeau national aux Lions.

A l'entame de son discours, Macky Sall qui a tenu à présenter ses vœux pour la nouvelle année, a déclaré que son "vœu le plus cher est la victoire au Gabon". "C'est une lourde responsabilité mais je sais aussi que vous avez l'envie légitime de gagner" cette compétition, a-t-il dit, soulignant à l'endroit des joueurs que vous avez l'insigne honneur de défendre les couleurs nationales.

"Vous avez aussi le talent, le potentiel", a-t-il ajouté à l'intention des joueurs vêtus pour l'occasion de tenues traditionnelles de couleur blanche.

Dans cette quête de titre continental, Macky Sall qui a rappelé l'histoire du football national à travers des générations comme celle de 2002, a appelé les footballeurs à imiter l'exemple du beach soccer sacré à Lagos (Nigeria) en décembre. Il leur a assuré qu'ils ont "le soutien de tout le monde", soulignant que le pays est engagé dans un renouveau du sport.

Le chef de l'Etat a évoqué la politique en matière d'infrastructures sportives, de professionnalisation du sport et d'engagement résolu dans la promotion des petites catégories.

L'équipe nationale a démarré ce lundi son stage en perspective de la CAN 2017 (14 janvier au 5 février). Ce jeudi, les Lions dirigés par Aliou Cissé s'envoleront pour Brazzaville, où ils joueront deux matchs amicaux contre la Libye (8 janvier) et le Congo, trois jours plus tard.

Le Sénégal va commencer la CAN par un match contre la Tunisie, le 15 janvier à Franceville (Gabon)