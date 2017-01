Burkina Faso: Filière sésame - Une réflexion sur les problèmes de commercialisation du produit

Au Burkina Faso, c'est la passation de commandement entre le l'ancien et le nouveau chef d'état-major… Plus »

Quant au vice-président de l'association nationale des commercants et exportateurs de sésame du Burkina, Souleymane Guira la filière sésame se porte bien car, à travers les institutions financières et le soutien de l'Etat , un accent a été mis sur la qualité du sésame.

A entendre M. Somda la rencontre permettra aux uns et aux autres de mieux cerner, discuter et mieux se comprendre afin de trouver une stratégie de commercialisation.

Pour cela, de l'avis du représentant du ministre, il existe déjà avec l'agence burkinabè de normalisation, la méthodologie et la qualité des actions dans ce sens afin de permettre au sésame du Burkina Faso de pouvoir respecter les normes techniques et technologiques, ce qui a été demandé par les partenaires financiers.

Pour le réprésentant du ministre du Commerce de l'industrie et de l'artisanat, Christian Fang Beta Somda, pour arriver à commercialiser le sésame du pays à l’extérieur, il faut parvenir à passer les barrières non tarifaires et travailler à ce qu il y ait une traçabilité du sésame.

Pour son Assemblée générale (AG) ordinaire tenue le 28 décembre 2016 à Ouagadougou, l'Association nationale des commerçants et exportateurs de sésame du Burkina (ANACES-B) s'est penchée, entre autres, sur les problèmes de commercialisation du sésame qui est une préoccupation récurrente et actuelle.

