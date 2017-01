Cameroun: Près de 620 000 personnes vivent avec le virus du SIDA

C'est le rapport d'une étude menée par l'Enquête démographique et de santé au cours de l'année 2016, en ce qui concerne la prévalence du VIH dans la population active au Cameroun.

3.9%. C'est le taux de prévalence du VIH dans la population active au Cameroun, qui était de 4,3 % en 2011. Depuis le début de l'année 2016, dans le cadre de la lutte contre le VIH/sida avec la mise d'un accent particulier sur les activités qui entrent en droite ligne du plan d'accélération de la thérapie antirétrovirale initiée par le gouvernement. Ce plan s'inscrit en droite ligne des grandes orientations internationales en matière de VIH, qui stipulent que 90% des personnes connaissant leur statut sérologique, reçoivent un traitement, 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique et 90% des personnes sous traitement parviennent à un état de suppression virale, c'est-à-dire une charge virale indétectable.

Pour y parvenir trois objectifs majeurs ont été définis en 2016 concernant trois domaines prioritaires. À savoir le dépistage, le traitement des personnes vivant avec le VIH et le suivi biologique des personnes sous traitement Arv.

La charge virale subventionnée à 5000 FCFA

En ce qui concerne le dépistage, malgré les progrès accomplis pour que chaque Camerounais connaisse son statut sérologique, le sida continue de « ruiner leur vie en silence ». « Or, il est utile pour chacun, d'entre nous de se faire dépister, car connaître son statut sérologique permet à une personne séronégative de préserver son statut sérologique négatif et donner des conseils à d'autres personnes de son entourage. Pour les personnes séropositives, le dépistage permet d'une part de connaître la cause de certaines maladies opportunistes dont on souffre.

Cela permet de bénéficier d'une prise en charge précoce par les Arv », a relevé André Mama Fouda, ministre de la Santé publique. Quant au traitement des personnes vivant avec le VIH, en souscrivant à la stratégie « tester et traiter », le Cameroun ambitionne de mettre immédiatement sous traitement toute personne dépistée positive. Selon André Mama Fouda, il est question d'améliorer l'état du patient et sa survie. Car, le traitement antirétroviral améliore considérablement la santé à long terme des personnes vivant avec le VIH.

Ce traitement réduit le risque de transmission du VIH et par conséquent, le nombre de nouvelles infections. Enfin, pour le suivi biologique des personnes sous traitement Arv, le gouvernement dans sa démarche de simplification afin de rendre plus aisé le suivi du patient en préservant la qualité du traitement a réduit à deux le nombre des examens. Il s'agit de la charge virale (Cv) et le Cd4 en absence de cette dernière. Le cout subventionné de la Cv est de 5000 FCFA et celui de la numération lymphocytaire (Cd4) est de 2500 FCFA. Ces examens de suivi biologique s'effectuent semestriellement et/ou annuellement selon les cas.