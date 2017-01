Congo-Kinshasa: Les évêques reçus par Kabila

Pour rappel, le MLC et sa coalition réclament toujours la présidence du comité de suivi qui devrait être chapeauté par Etienne Tshisekedi, le leader historique. Samy Badibanga et ses alliés, tous membres du gouvernement qui risquent de tomber, exigent des clarifications quant au calendrier électoral, estimant que l'accord signé sous l'égide de l'Eglise catholique ne règle pas cette question.

La majorité avait posé de nouvelles conditions à l'application de l'accord et notamment à la poursuite des travaux. Le président Kabila donne son feu vert. C'est chose faite. A la sortie de sa rencontre avec le chef de l'Etat, la conférence épiscopale se dit soutenue. Le président Kabila a parlé de tout cela devant des leaders de la majorité et confirme même le secrétaire général de la Cenco. Le chef de l'Etat aurait des questions uniquement techniques sur les suites à donner à l'accord.

