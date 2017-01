Cote d'Ivoire: CAN 2017 - Les 23 de la Côte d'Ivoire avec Zaha et Pepe

Photo: CAF

CAN 2017: L'intégralité des sélections

On connait les 23 Eléphants qui défendront les couleurs de la Côte d'Ivoire à la CAN 2017 et dans le même temps essayer de conserver leur titre. Après 3 séances d'entrainement à Abu Dhabi où ils sont en regroupement, le technicien Michel Dussuyer a dévoilé ce mercredi sa liste.

Sur la préliste de 24, seul Ousmane Viera est laissé sur le carreau. Wilfried Zaha et Nicolas Pepe obtiennent le droit de faire leur première CAN. Tout comme Franck Kessie ou encore Jonathan Kodjia.

La Côte d'ivoire figure dans le groupe C de la CAN 2017 avec le Togo, la RD Congo et le Maroc.

GARDIENS DE BUT (03)

GBOHOUO Sylvain (TP Mazembe - RD Congo)

SANGARE Badra Ali (AS Tanda - Côte d'Ivoire)

SAYOUBA Mande (Stabaek - Norvège)

DEFENSEURS (07)

AURIER Serge (Paris SG - France)

BAGAYOKO Mamadou (St Trond VV - Belgique)

BAILLY Eric (Manchester United - Angleterre)

DELI Simon (Slavia Prague - République Tchèque)

KANON Wilfried (ADO La Haye - Pays-Bas)

KONE Lamine (Sunderland AFC - Angleterre)

TRAORE Adama (FC Bâle - Suisse)

MILIEUX DE TERRAIN (06)

ANGBAN Victorien (Grenade CF - Espagne)

DOUKOURE Cheik (FC Metz - France)

KESSIE Franck (Atalanta Bergame - Italie)

N'GUESSAN Yao Serge (AS Nancy Lorraine - France)

SEREY DIE Geoffroy (FC Bâle - Suisse)

SERI Jean Michaël (OGC Nice - France)

ATTAQUANTS (07)

BONY Wilfried (Stoke City FC - Angleterre)

GRADEL Max Alain (AFC Bournemouth - Angleterre)

KALOU Salomon (Hertha Berlin - Allemagne)

KODJIA Jonathan (Aston Villa FC - Angleterre)

PEPE Nicolas (SCO Angers - France)

SIO Giovanni (Stade Rennais - France)

ZAHA Wilfried (Cristal Palace FC - Angleterre)