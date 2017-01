Togo: Awuku n'exclut pas la candidature de Me Agboyibo

Depuis le départ des dissidents, la roue semble libre pour un retour de Me Yawovi Agboyibo à la tête du CAR (Comité d'Action pour le Renouveau). Et ce retour a été implicitement annoncé avec des mots à peine voilés par le président intérimaire, Nador Awuku. Abordant le sujet dans une interview, le responsable de l'intérim a laissé entendre qu' « une candidature de Me Agboyibor n'est pas à exclure ».

Il a justifié cette évidence par le fait qu' « il est toujours membre du parti et reste une personnalité influente. Mais la décision lui revient et il connaît les procédures en la matière conformément à nos statuts ». « Légalement les statuts actuels ne l'empêchent pas de revenir », a-t-il aussi affirmé avant d'ajouter que « légitimement, la décision revient aux congressistes parce que c'est à eux qu'appartient la légitimité et ils sont libres de la conférer à qui ils veulent ».

En tout cas, voilà qui dit tout sur les éventualités du prochain congrès électif des 13 et 14 Janvier prochains au CETEF de Lomé.

Pour ces assises, le CAR dit les placer sous le signe du « retour à la méthode de l'alternance ». Il faudra y comprendre tout simplement, à entendre Nador Awuku que « ça sera un Congrès de la refondation du CAR pour la réorientation de la lutte politique pour l'alternance » et aussi « l'occasion de prendre de grandes décisions relatives à la réaffirmation de l'idéologie du parti, à la réaffirmation de sa méthode politique, de sa politique, de sa déclaration de politique générale ».