Burkina Faso: Infrastructures routières - La rocade Sud-Est du boulevard des Tansoaba rénovée

Au Burkina Faso, c'est la passation de commandement entre le l'ancien et le nouveau chef d'état-major… Plus »

Les travaux de réfection ont consisté à l'élargissement de la chaussée, à la reconstitution des bordures endommagées et de la structure de la chaussée, le curage des caniveaux et bien d'autres travaux de réhabilitation.

«Dans le budget 2017 de l'Etat, il est prévu près de 1200 milliards FCFA d'investissements dans le pays et cette somme sera également amplifiée par les intentions de financements annoncées lors de la conférence des bailleurs de fonds à Paris les 7 et 8 décembre 2016», a indiqué M. Thiéba.

Il a, par ailleurs, souligné que la réalisation de cette voie prouve que la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social(PNDES) et du programme présidentiel est vraiment engagée.

Il a, à cet effet, félicité le ministre des Infrastructures et l'entreprise qui a réalisé les travaux. C'est un travail de grande qualité qui va soulager les usagers de cette route, améliorer leur bien-être et la productivité, a-t-il précisé.

Prévus initialement pour durer quatre mois, les travaux de la réfection du tronçon du boulevard des Tansoaba situé entre l'échangeur de Ouaga 2000 et celui de l'Est ont pris fin après deux mois de pleins travaux.

