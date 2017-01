Algérie: Colloque scientifique sur l'informatique jeudi à Tissemsilt

Des appels au calme et à la vigilance ont été enregistrés avec force, dans la toile, au… Plus »

Ce colloque vise à informer les étudiants et universitaires des expériences étrangères en matière d'informatique et technologies nouvelles.

Une exposition d'affiches et de publications est prévue mettant en exergue des innovations d'experts en informatique et des efforts déployés par des laboratoires de recherche algériens visant à sécuriser et protéger les programmes et les bases de données, a-t-on encore indiqué.

Initiée par l'Union nationale des étudiants algériens (UNEA), cette rencontre débattra de plusieurs axes abordant la vision future de la technologie, le design et la programmation automatique, les méthodes de développement de logiciels, la gestion idéale du temps pour un travail efficace, l'introduction à la robotique, ainsi que la sécurité et la protection des programmes, entre autres, a indiqué le responsable de la partie organisatrice, Khettal Laid.

