Madagascar: Remaniement gouvernemental - Les tractations de coulisses font rage

Nommer un quatrième Premier ministre à mi-mandat reflèterait un régime en crise.

Les informations autour du remaniement gouvernemental se confirment. Ce sont plutôt les politiciens proches du « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara », les leaders du parti au pouvoir pour être exact, qui affichent leur enthousiasme et qui s'activent pour cette échéance. Cela prouve l'existence d'une scission au sein du parti au pouvoir. Reste à savoir si le président Hery Rajaonarimampianina va céder aux pressions. Pour le moment, Iavoloha n'a affiché aucun indice dans le sens d'un éventuel changement de gouvernement.

Pourtant, depuis quelque temps, surtout après les conseils régionaux du HVM, les tractations de coulisses font rage. Certains leaders du parti au pouvoir ne cachent plus leur ambition de briguer la Primature. C'est le cas notamment du ministre de l'Agriculture et de l'Elevage et non moins président national du HVM Rivo Rakotovao. Lors du Conseil régional du parti qui s'est déroulé à Fianarantsoa, ce dernier s'est attaqué directement à l'actuel Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana, notamment à propos du retard du paiement des indemnités des chefs « Fokontany ».

Après avoir été « rétrogradé » dans l'ordre protocolaire, l'ancien ministre d'Etat en charge des Infrastructures, de l'Equipement et de l'Aménagement du territoire prévoit un « retour en force et avec Force ». Un retour sur le devant de la scène qu'il est en train de préparer soigneusement. De sources concordantes, il aurait déjà entamé un lobbying auprès des députés HVM. Par ailleurs, d'après les informations, la nomination de Rivo Rakotovao à la Primature serait soutenue par des opérateurs économiques indopakistanais connus comme étant des proches collaborateurs du régime. Ici, le conditionnel est de rigueur.

Stabilité. Nul n'ignore pourtant que la nomination d'un nouveau Premier ministre pourrait porter atteinte à la stabilité du régime. Les bailleurs de fonds risqueraient même de remettre en cause la crédibilité du régime Rajaonarimampianina. Politiquement, nommer un quatrième Premier ministre à mi-mandat reflèterait un régime en crise. D'autres noms de Premier ministrables circulent aussi dans les coulisses. Le nom de Rachidy Mohamed, Conseiller spécial du président de la République et non moins Président du Conseil d'Administration de la Jirama est également cité parmi les prétendants à Mahazoarivo.

Joint au téléphone hier soir, un haut responsable auprès de la Présidence de la République a laissé entendre que pour l'heure, aucune consultation en vue d'un éventuel remaniement gouvernemental n'a été effectuée. Du côté d'Iavoloha, l'on affirme qu'on ne devrait pas changer une équipe qui gagne. La réussite de l'accueil du Sommet du COMESA et du Sommet de la Francophonie, ainsi que l'obtention des promesses d'aides budgétaires d'un montant de 6,4 milliards de dollars durant la Conférence des bailleurs et des investisseurs qui s'est déroulée à Paris au mois de décembre 2016, est considérée comme une « totale réussite » pour le gouvernement Mahafaly Olivier Solonandrasana.

Travaux de couloirs. En tout cas, bon nombre d'observateurs estiment qu'un remaniement partiel ou un remaniement technique (c'est selon) est de mise. Certaines ministres ont failli à leurs missions. Selon nos sources, une dizaine de membres du gouvernement serait sur la sellette. Des noms circulent déjà dans les plus hautes sphères de l'Etat. On sait également que les travaux de couloirs sont déjà en cours pour des opérateurs économiques et des personnalités politiques qui souhaitent intégrer le futur gouvernement. La question est donc de savoir si le changement de gouvernement en vue ne sera pas entaché par les habituels paiements d'écolage.