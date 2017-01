Gambie: Après des arrestations, l'opposition veut l'arrêt des intimidations

Nous pensons que le gouvernement sortant doit prendre des mesures et s'assurer que dans les semaines à venir les droits de citoyens ne seront plus violés. Parce que cela crée des tensions et pas un climat d'apaisement et de tranquillité.

L'opposition gambienne veut savoir pourquoi cinq jeunes ont été arrêtés ces derniers jours. Interpellés pour avoir porté ou vendu des T-shirts avec l'inscription « Gambia has decided » (« la Gambie a voté »), en référence à l'élection du 1er décembre et la victoire de l'opposant Adama Barrow. Depuis, ces jeunes ont été relâchés mais pour Khaliha Sal, le porte-parole du président élu, les intimidations doivent cesser.

