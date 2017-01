Ile Maurice: Jacques Lincoln - «Nous voulons rendre l'huître plus accessible aux Mauriciens»

Il est vrai qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat du Mauricien est en berne. L'huître coûte à ce jour, en moyenne, de Rs 28 à Rs 35 l'unité. Elle est importée principalement de France, de Namibie et de Belgique. Notre objectif est de diviser par deux ce prix par une production soutenue, en utilisant des techniques de pointe pour rendre l'huître plus accessible aux Mauriciens.

À ce jour, on attend le feu vert du Competent Authority Seafood pour lancer nos premières commandes. On travaille selon les normes françaises, qui sont elles-mêmes de niveau international.

Compte tenu du délai d'obtention du certificat d'Environmental Impact Assessment (EIA), d'environ deux mois, et du Trade Licence, entre autres, on estime à l'horizon de mars 2017 le démarrage des travaux. La demande d'EIA a été déposée le 14 décembre au ministère de l'Environnement. Il faut se donner au moins trois mois pour réunir tous les certificats requis avant le démarrage des travaux.

Mascareignas Oyster (Mauritius) Ltd (MOM Ltd) est une nouvelle compagnie mauricienne privée, avec deux directeurs, moi-même et Keshaye Beeda, qui a aussi une longue expérience dans le milieu de l'agro-industrie. Nous sommes les deux seuls actionnaires. Nous avons un partenaire sud-africain, Peter Lockner, qui sera, lui, l'Operations Manager. Mais il n'est pas actionnaire. Ce schéma est voulu pour assurer une meilleure stabilité économique au sein de l'entreprise.

Ce projet est né en 2009. Il était question de démarrer une ferme intégrée à Maurice. Au départ, il s'agissait de lancer une culture de fruits et légumes. Puis, de fil en aiguille, en rencontrant plusieurs pionniers en la matière, nous sommes arrivés à l'idée de créer une ferme dans la région de Bambous-Virieux et de faire de la culture d'huîtres au large de Mahébourg.

