Ile Maurice: Grand-Gaube - Une dizaine de suspects dans le viseur de la police

«À peine a-t-on eu le dos tourné, qu'un groupe en a profité pour brûler ma maison et la voiture de ma belle-fille. Je n'ai malheureusement plus de toit aujourd'hui car tout a été brûlé chez moi.

Les Moheedin s'en sont sortis sains et saufs. Il était environ six heures du matin quand ils ont pu sortir de la maison après l'intervention de plusieurs éléments de la force policière. Ils avaient pris connaissance de cette affaire une heure plus tôt.

Entre-temps, la police en a appris davantage sur cette rixe opposant les Moheedin et une famille voisine. Les premières étincelles ont eu lieu aux petites heures du matin, mercredi. Yuzra Moheedin s'est rendue chez sa mère Marie Belinda pour fêter le Nouvel an en famille.

