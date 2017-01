Sénégal: La diaspora en France satisfaite d'être représentée au Parlement

Zacharia Ba est membre d'un rassemblement de jeunes sénégalais en France, sympathisants du pouvoir en place. Selon lui, il n'y a pas de doute, la diaspora va se mobiliser pour élire ses représentants : « Pour moi ce n'est que du positif pour les Sénégalais de France qui, j'en suis sûr et certain, ont déjà commencé d'ailleurs à se mobiliser pour faire leur carte d'électeur. Donc on a 200 rendez-vous par jour, rien qu'au consulat à Paris. Les rendez-vous sont pleins jusqu'à fin février. Donc rassurez-vous, les Sénégalais vont se mobiliser pour prendre ce qui leur appartient, c'est-à-dire les députés pour la diaspora et notamment pour la France. »

« Je pense que c'est une bonne chose, quand on pense qu'il y a trois millions de Sénégalais de l'extérieur, explique-t-il. Maintenant, on peut dire que le nombre 15 est un peu exagéré, vu que le pays a de modestes ressources. C'est inopportun d'avoir un si gros nombre de députés. Moi, je pense, pour toute la diaspora, cinq ça suffisait. »

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.