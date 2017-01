Ile Maurice: Exportation de veille ferraille - La CCM demande la levée de l'interdiction

La Competition Commission of Mauritius (CCM) a tranché. Le gouvernement doit revoir sa décision d'interdire l'exportation de vieille ferraille. «The Executive Director has recommended that the ban be lifted», peut-on lire dans un rapport rendu public par la commission le 21 décembre.

Selon la CMM, cette interdiction ne tend pas à encourager la concurrence, mais est plus susceptible d'entraver le développement et la croissance du marché.

Elle ajoute que la décision du Cabinet «neither addresses nor resolves the competition concerns regarding potential foreclosure in the local scrap metal market and potential abuse by Samlo which is currently the sole foundry and buyer of scrap metal in Mauritius».

Le directeur de l'autorité régulatrice est même d'avis que la compétition sera réduite. Le prix des barres de fer de Samlo sera moins cher que ses compétiteurs car ses produits sont fabriqués localement.

La CCM a fait parvenir une copie de son rapport au ministre de la Bonne gouvernance.