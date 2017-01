Burkina Faso: Le défi sécuritaire du nouveau chef d'état-major des armées

Arrêté, puis libéré par les forces de sécurité maliennes, Malam Ibrahim Dicko, décide de rentrer au Burkina Faso. Il se fixe comme objectif de reconquérir et de reconstituer les territoires de l'ancien Djeelgodji, ancien royaume peul d'avant la colonisation. Pour cela, il s'installe dans le désert au nord du Mali ou il est rejoint par ses adeptes pour former le mouvement Al-Irchad et s'attaquer aux forces armées burkinabè. Malam Ibrahim Dicko et son groupe deviennent ainsi la cible privilégiée des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso.

Au Burkina Faso, c'est la passation de commandement entre le l'ancien et le nouveau chef d'état-major général des armées. Nommé la semaine dernière, le colonel major Oumarou Sadou a pris le commandement des forces armées burkinabè en présence du président Roch Marc Christian Kaboré. L'un des défis qui attendent le nouveau patron de l'armée burkinabè est la lutte contre les groupes armés qui ont multiplié les attaques dans le nord du pays. Et il devrait faire face aux hommes du prédicateur radical Malam Ibrahim Dicko.

