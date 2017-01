Algérie: Relizane - Lancement prochain de l'opération d'alimentation du parc industriel de Sidi Khettab en électricité et gaz

Relizane — L'opération d'alimentation du parc industriel de Sidi Khettab en électricité et gaz naturel sera lancée "prochainement", a annoncé mercredi le directeur de l'énergie de la wilaya.

Belaid Akrour a souligné que cette opération s'effectuera au début du mois de février prochain dans le cadre du programme sectoriel spécial pour lequel le ministère de l'Energie a débloqué une enveloppe financière de l'ordre de 14 milliards DA en vue d'alimenter toutes les usines implantées dans cette zone industrielle en électricité et gaz naturel.

Ce grand projet, le premier à l'échelle nationale, porte sur la mise en place d'une station mobile pour générer l'électricité d'une énergie de 40 mégawatts, de six (6) lignes électriques de distribution de haute tension, ainsi que la réalisation de trois (3) transformateurs électriques de 220/60 et 30/60 kilovolts, ainsi que le raccordement de la zone au réseau du gaz de ville à partir de l'adduction principale sur six (6) kilomètres, a-t-on ajouté.

Ce projet, dont le taux d'avancement des travaux a dépassé 92 %, constitue le moteur principal ayant un impact positif sur les grands projets d'économie nationale, a ajouté M. Akrour.

La zone industrielle de Sidi Khettab est alimentée actuellement en énergie électrique à partir de deux lignes de distribution de haute tension, à titre provisoire, à partir de l'unité de production d'électricité de Belacel, en attendant la réception du projet précité.

Ce projet est destiné au complexe intégré des métiers de textile dans le cadre du partenariat algéro-turc, le plus grand du genre au niveau africain, qui sera réalisé par la société Turque "Astai" en deux phases. La première s'étalant jusqu'à 2018 porte sur la réalisation de huit unités de fabrication du tissage, découpes, d'un centre d'affaires, d'une école de formation en métiers de textile et découpe doté d'une capacité de 400 stagiaires et d'un pôle immobilier résidentiel pour personnels (567 logements).

La deuxième phase portera sur la réalisation de dix autres usines de production dont ceux d'articles de prêt à porter, de fibres industrielles et de tissu non brodé.

Ce complexe, dont l'investissement a atteint 58 milliards DA, entrera en production en mars prochain, générant quelque 25.000 postes d'emploi.

Le réseau d'énergie électrique est destiné aussi à la première usine de montage de véhicules de marque allemande "Volkswagen" en Algérie, qui entrera en phase de production en juin 2017.

Un foncier industriel de 150 hectares a été réservé à cette usine qui produira une capacité de 12.000 véhicules dans les premières années de production et devra atteindre après cinq ans 100 véhicules par an.