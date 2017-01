Congo-Kinshasa: 52 ans d'âge et 35 ans de carrière officielle - Werrason - Le secret du succès !

Véritable stratège marketing, Werrason dit le Roi de la Forêt a développé son image avec audace et ingéniosité. L'un des ténors de la musique congolaise, l'artiste est assurément le plus médiatique et le plus apprécié du public. Tout ne s'explique pas par le talent, mais découle d'une stratégie marketing hors pair, au-delà de ses œuvres artistiques.

De son vrai nom Noël Emérite Ngiama Makanda, WERRASON est sans conteste l'un des artistes les plus populaires d'Afrique. Né à Kikwit, le 25 décembre 1965, il grandit à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo.

Il est principalement connu comme l'une des figures emblématiques et ancêtres du clan Wenge qui a fait danser l'Afrique et sa diaspora durant les années 1990-2000.

Véritable bête de scène, Werra est un chanteur, auteur-compositeur, producteur et leader du groupe Wenge Musica Maison Mère d'où sont sortis Ferré Gola, Bill Clinton, Fabregas, Deplick, Robinho et Héritier Watanabe. Issus de la nouvelle génération, ces talentueux jeunes ont du vent en poupe parce qu'ils contrôlent et assurent valablement la relève de la musique congolaise.

Sa passion pour l'art d'Orphée a commencé déjà à l'âge de 12 ans. En 1977, il chante dans la chorale de l'Église protestante de CBZO à Kikwit. A cette époque, il acquiert le surnom de «Tarzan» qui se transformera plus tard en «Roi de la Forêt», qui restera de nom de scène.

En 1979, Noël Ngiama joue de la batterie avec ses amis : Didier Masela, JB Mpiana et Alain Makaba, à Kinshasa, dans la commune de Bandalungwa. En 1981, ils créent, officiellement, avec les amis, Wenge Musica Tout-Terrain 4X4 BCBG, un groupe de quartier qui enflammera tout Kinshasa et qui a donné le nom de Ndombolo à la musique congolaise. Hélas ! Ces jeunes ont tous moins de 18 ans et pratiquent la musique pendant les vacances à Kinshasa.

C'est en 1987 que Werrason et ses collègues entrent en studio pour sortir quelques chansons. L'année suivante, ils signent leur opus « Kin ébouger Bouger » dans lequel Noël Ngiama Emérite va se distinguer dans une chanson en style rumba, "Nicky D" et compose avec JB Mpiana, le tube "Mulolo" qui consacre la confirmation du groupe. C'est grâce à ces chansons que Wenge Musica est plébiscité révélation de l'année, par un référendum des journalistes chroniqueurs de musique en 1988.

1993, Werra resurgit avec la chanson « Kala Yi Boeing», qui sera reconnue comme meilleur tube de l'année.

De frictions en désaccords, le groupe Wenge 4x4 se disloque en 1997. JB Mpiana part avec tous les musiciens. Werra se retrouve seul avec deux autres membres du groupe dont le fondateur du grand Wenge originel, Didier Masela. D'où, le nom de sa nouvelle formation : Wenge Maison Mère.

Jouant sur l'affect du public et la sensibilité des Kinois, le Roi de la forêt affiche dans les médias une image de victime, poignardée dans le dos par son ancien frère d'armes. Et ça marche. Il s'attire un capital sympathie qu'il ne manque pas d'exploiter.

Werra décide de retourner à la base : la rue. Communément appelé « Sheguets », les enfants des rues sont légion à Kinshasa. Contrairement à Wenge Bcbg qui s'était quelque peu embourgeoisé par le caractère sélect de ses fans, Werrason va à la rencontre des scheguets. Il organise de grands repas avec eux, leur offre de l'argent, des habits, des cadeaux, comme des kits de cirage pour qu'ils puissent travailler et subvenir à leur besoin. Leur reconnaissance est immense, Werra devient le héros des pauvres et des laissés pour compte. Ainsi, est partie l'idée pour la star de créer sa propre fondation : la fondation Werra Son.

L'épopée Werrason

En décembre 1998, il sort l'album « Force d'intervention rapide» dont sa chanson "Chantal Switzerland" est récompensée par les médias. Ce disque lui permet de faire la première tournée européenne avec ses nouveaux musiciens. Ils étaient d'abord à Londres après le Canada.

En juin 1999, Werrason est arrivé à la Gare du Nord à Paris et il est conduit jusqu'au Château Rouge, créant l'effervescence en pleine ville lumière. Il y avait tellement du monde que des routes étaient bloquées, avec des embouteillages.

Deux ans après la scission, Wenge MMM va se mesurer pour la première fois sur la scène au sud de Paris à Villejuif dans le Val-de-Marne. Et puis, le groupe, sous son leadership, va également remplir le Palais des sports en France.

Ensuite, l'orchestre retrouve le chemin du studio pour enregistrer l'album «Solola Bien» à Paris avant de regagner Kinshasa pour affronter le stade des Martyrs. Grand stratège, le Roi de la forêt joue sur l'élément sportif pour entretenir son indéfectible vivier de fans. Il existe trois grands clubs de football dans la capitale congolaise : Vita club, Imana et Bilima. Au retour de sa tournée européenne, le chanteur ramène trois autobus Mercédès qu'il offre à chacune des équipes. Un don qu'il médiatise longtemps à l'avance par un matraquage publicitaire. Le stade était plein à craquer. Et, les jeunes des rues et les fans de Vita, d'Imana et de Bilima ont effectué le déplacement pour assister au spectacle. D'où, Werra a réussi à installer définitivement sa légitimité populaire.

En décembre 1999, il lance l'album «Solola bien» dont le succès lui vaut la plus grande récompense de sa carrière aux Kora Music Awards. Cette œuvre remporte le titre de meilleur album de l'année 2000 et sa chanson "Augustine" est classée parmi les cinq meilleures chansons africaines qui ont fait danser l'Afrique depuis 1960.

Rappelons que sa prouesse artistique a fait de lui une super star de renommée continentale qui a remporté plusieurs trophées et prix à travers le monde. Werra détient 6 Koras (meilleur album de l'année 2000), deux fois (meilleur artiste africain masculin (2001), deux fois meilleur artiste d'Afrique centrale (2004, 2005).

Exploit et conquête

Avec son groupe Wenge Musica Maison Mère, il se produit à Bercy en septembre 2000 devant 17.000 spectateurs. Ainsi, Werra devient le deuxième artiste africain à jouer et remplir Bercy après Koffi Olomidé.

Toujours dans le même esprit de combat, le Roi de la forêt va démystifier la mythique salle de Zénith, où il va se produire durant deux jours d'affilés, en plein Paris. Cette double production restera dans les annales de l'histoire de la musique européenne, française, africaine, car c'était le premier artiste africain à réaliser ce genre de production.

Les grands et somptueux stades ainsi que des salles du monde ont toujours été ses défis. Des Etats-Unis, en passant par l'Europe jusqu'à en Afrique, cette bête de scène a toujours drainé et électrisé la foule, partout où il est passé.

Sur le plan discographique, Werrason a réalisé, à son actif, plusieurs albums dont sept avec Wenge Musica, plus de 10 avec Wenge MMM et deux en solo. On compte des albums percutants tels que «A la queue leu-leu » en 2002, «Alerte générale» en 2004, «Témoignage» en 2005. Dans cet opus, il collabore avec Jacob Desvarieux du groupe Kassav. En 2006, Werra chante à Kinshasa avec l'artiste jamaïcain Shaggy.

Son album « Sous-Sol », sorti en 2007, est une première incursion dans le monde de la «World Music».

L'année 2008 sera marquée par la sortie de son album «Temps présent Mayi ya sika ».

En 2009, le Roi de la forêt signe l'album «Techno Malewa Sans Cesse volume 1» qui a connu un succès foudroyant en Afrique.

En 2011, il est parmi les trois musiciens congolais choisis pour représenter la RDC à la NUIT AFRICAINE face à 147 stars africaines au Stade de France.

En septembre 2014, la star congolaise est sacrée meilleur artiste africain et «Malewa » meilleur son aux NAFCA 2014 aux États-Unis avec 2 trophées. A la même période, il lance un single dansant et très célèbre "Block Cadenas" qui donne un nouveau souffle à la musique congolaise confrontée à la menace des combattants en Europe. Cependant, «Satellite+2 » et «Sans poteau» sont deux réalisations artistiques qui n'ont pas connu des étincèles dans la carrière de Werrason. Elles sont considérées comme de pétards mouillés.

«7 jours de la semaine» est le troisième opus en solo qui s'annonce déjà pour bientôt sur le marché. C'est une cartouche sur laquelle le leader de Wenge MM compte pour retrouver sa place d'hier, dans l'arène musicale congolaise.

Du carré d'as de la musique africaine, Werra est celui qui a fait ses preuves sur toute la ligne. Pendant plus de 15 ans, il a démontré le plus souvent et de la manière la plus éclatante sa popularité. Le Roi de la forêt n'a pour l'heure que des vassaux.

En avril 2015, à l'occasion de la présentation officielle de « Flèche Ingeta », Werrason se produit trois jours successifs au Grand Hôtel de Kinshasa avec un invité différent chaque jour (JB Mpiana), (Papa Wemba) et (Roga-Roga).

Pour la première fois depuis la séparation de Wenge Musica, JB Mpiana et Werrason se retrouvent sur le même podium interprétant « Omba » de JB et quelques-uns de leurs anciens succès.

Au-delà de sa puissance artistique qui n'est plus à démontrer, la star mène une vie paisible et très organisée en famille. Marié à Sylvie MASAKI dit Mampata, Werrason est père de quatre enfants dont Exaucée et Gladie NGIAMA, deux enfants célébrissimes issues de son union avec sa femme, devenue pasteur.