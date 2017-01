Algérie: Tizi Ouzou - Une trentaine d'apiculteurs professionnels à la 3e foire du miel

Tizi Ouzou — Une trentaine d'apiculteurs professionnels de la wilaya de Tizi-Ouzou exposent leurs produits depuis mercredi au niveau de la placette du musée du centre-ville de Tizi Ouzou à l'occasion de la troisième édition de la foire du miel de Kabylie.

Placée sous le thème "Pour la promotion des miels de montagne", cette manifestation, organisée par la coopérative agricole polyvalente de Tizi Ouzou (CAPTO) et l'association des apiculteurs professionnels du massif du Djurdjura en collaboration avec la chambre de l'agriculture et la direction des services agricoles, vise à promouvoir la filière apicole et valoriser les produits de la ruche, a déclaré le coordinateur de l'évènement Salem Touati.

Le secrétaire général de la wilaya Azzeddine Tibourtine a déclaré à l'occasion de la cérémonie d'ouverture que l'apiculture constitue un véritable atout de développement économique au niveau de la région, d'où la nécessité d'accompagner les apiculteurs et leur offrir les conditions nécessaires pour assurer l'essor de la filière.

Ayant eu l'opportunité de déguster les différentes variétés de miel, M. Tibourtine s'est dit satisfait quant à la qualité des produits exposés qui peuvent désormais s'imposer sur le marché national, voire étranger.

Dans ce sillage, Salem Touati qui est également président de l'association des apiculteurs professionnels du massif du Djudjura a annoncé la création d'une miellerie, projet en partenariat la coopérative CAPTO, en vue de l'achat et la collecte des variétés de miel produits par les apiculteurs locaux, les conditionner, les étiqueter et les distribuer enfin sur l'ensemble du territoire national.

Cette structure travaillera également sur l'exportation du miel algérien vers l'étranger après son adaptation aux normes internationales dans le domaine, a-t-il précisé.

La wilaya de Tizi Ouzou compte 100 000 ruches et 4600 apiculteurs dont 300 professionnels parmi lesquels 150 spécialisés dans la production des essaims et 150 autres dans le miel, a-t-il signalé, soulignant que la richesse mellifère du massif du Djurdjura renferme une dizaine de variétés dont l'eucalyptus, l'oranger, la carotte sauvage et le sainfoin.

La superficie mellifère exploitable au niveau de la wilaya s'étend sur 550 000 hectares, a-t-il ajouté.

Durant la campagne 2015-2016, 4900 quintaux de miel ont été récoltés contre 2800 quintaux pour la saison précédente, a affirmé le chef de service de la production au niveau de la direction des services agricoles, Sid Ahmed Chebbah qui a mis en exergue la relance de la production au cours de ces dernières années.

Abordant de la commercialisation du miel et des produits dérivés, il a relevé que les foires sont le principal espace d'écoulement de cette richesse en l'absence d'un véritable circuit de vente au niveau local et national.

Ces espaces constituent de ce fait une aubaine de rencontre entre les professionnels du métier tout en permettant au consommateur de se mettre en contact direct avec les véritables producteurs du miel et se procurer un produit de qualité contrôlé au niveau du laboratoire spécialisé, a-t-il souligné.

Au volet accompagnement des apiculteurs, M. Chebbah a précisé que la DSA intervient sur la formation qui se fait au niveau de l'institut de technologie moyen agricole spécialisé (ITMAS) de Boukhelfa, à travers des sessions régulières ouvertes au profit des personnes qui activent dans ce créneau.

L'association des apiculteurs professionnels du massif du Djurdjura s'investit également dans le volet formation, puisque durant l'année 2016 cinq (05) apiculteurs de la wilaya ont été formés en Italie sur la dégustation des miels ou les analyses organoleptiques. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre de la détermination et la caractérisation des miels de Kabylie, a-t-il observé.

La 3ème foire du miel de Kabylie se poursuivra au niveau de la placette du musée de la ville de Tizi Ouzou jusqu'au 14 du mois en cours.