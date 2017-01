Angola: Malange - Le ministre des Anciens Combattants souligne l'importance du 4 janvier

Il a souligné que la violence contre les paysans angolais avait rendu les victimes plus déterminantes et irréversibles que jamais dans leur lutte contre les colonisateurs portugais, d'où la nécessité de rendre hommage à tous ceux qui ont perdu la vie dans cette bataille.

Selon Cândido Pereira Van-Dúnem, la révolte contre les colonialistes portugais, le 4 janvier 1961, suite au bas prix de vente du coton et aux mauvais traitements auxquels les paysans angolais étaient soumis, a fait naître le sentiment scrupuleux de mettre fin à l'exploitation, à la pression, à l'humiliation et au racisme.

Prenant la parole à la cérémonie officielle du 56e anniversaire de la Journée de la répression de "Baixa de Cassanje", le ministre a souligné que la date avait suscité la conscience patriotique et l'unité des Angolais pour la défense de leurs droits légitimes et l'intégrité territoriale.

Chela — Le ministre des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, Cândido Pereira Van-Dúnem a déclaré mercredi, dans la ville de Chela, province de Malanje, que le 4 janvier 1961 était l'un des événements les plus importants dans le processus de libération de l'Angola.

