Angola: Le massacre de Baixa de Cassanje soit une réflexion du parcours national

Mal rémunérés et maltraités par les patrons (colonisateurs portugais), mais contraints de payer des impôts élevés, ils finirent par se révolter le 04 janvier 1961. L'armée portugaise, profitant de cette occasion, a tué plus de 10.000 paysans. Depuis, cet événement est connu sous le nom de Massacre de Baixa de Cassanje.

"C'est un hommage mérité qui fait que le pays soit libre aujourd'hui. Elle (date) sert aussi des leçons à tirer à partir du temps de la lutte de libération nationale jusqu'à l'indépendance nationale, après le rétablissement de la paix. Et actuellement, cette date nous permet de travailler pour la diversification de l'économie nationale. Nous avons beaucoup de leçons à tirer là-dessus et à transmettre aux nouvelles générations", a souligné la vice-gouverneure de la capitale angolaise.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.