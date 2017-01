Angola: Annonce de la construction d'une unité de froid pour la conservation des vaccins à Lubango

Lubango — Une unité de froid pour la conservation de divers types de vaccins sera construite, durant le premier trimestre de l'année en cours, à Lubango, chef-lieu de la province de Huíla (sud), par le Ministère de la santé.

L'initiative a-t-on appris, servira de support aux campagnes d'immunisation dans cette région du pays.

C'est ce qu'a annoncé mardi dans cette ville, le directeur national de la Santé Publique et Contrôle des Endémies, Miguel de Oliveira, nonobstant le fait de ne pas fournir plus des détails techniques sur la question, il a indiqué que l'infrastructure servira aussi les provinces de Namibe, Cunene et Huíla.

"L'objectif est que l'on dispose à temps au niveau de cette région des vaccins et d'éviter qu'à tout moment, on envoi à partir de Luanda des vaccins. On prétend avec ce projet, répondre ponctuellement, à la demande des vaccins", a-t-expliqué.

Le Ministère de la santé, a-t-il fait savoir n'est pas en mesure de placer de grandes quantités de vaccins dans une région par manque de structures de conservation.

De l'autre, Miguel de Oliveira a annoncé à Lubango, la vaccination de cinq millions d 'enfants jusqu' à l'âge de cinq ans contre la poliomyélite durant une campagne qui débutera en février prochain dans tout le pays.