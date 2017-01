Congo-Kinshasa: Le Conseil de sécurité de l'ONU se félicite de la signature du compromis politique

Par ailleurs, les 15 membres du conseil expriment leur «détermination à continuer de suivre attentivement l'évolution de la situation en RDC, tout particulièrement au regard du respect des droits de l'homme, des conditions de sécurité sur le terrain et des efforts déployés pour mener à bonne fin le processus électoral, et se dit prêt à agir en conséquence ».

Le Conseil de sécurité souhaite que cet accord soit mis en œuvre «sans délai, en toute bonne foi et dans son intégralité» afin que soient organisées, au plus tard en décembre 2017, des élections présidentielle et législatives nationales et provinciales «crédibles et inclusives».

«Le Conseil demande à toutes les parties congolaises de préserver l'esprit [de souplesse et de compromis] lors des débats à venir en vue de régler rapidement tous les points restant en suspens, en particulier les modalités pratiques de la gestion inclusive de l'exécutif au cours des périodes préélectorale et électorale», indique une déclaration du conseil adoptée mercredi 4 janvier.

