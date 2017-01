Congo-Kinshasa: Décédé le 14 décembre 2016 - Michel Lady Luya - Enfin, le programme des obsèques est là !

La disparition de Michel Lady Luya, patron de Mirador TV/FM, éditeur des journaux Le Palmarès, Visas 2000, Seringue et Le Changement, a causé beaucoup de peine dans le chef des hommes et femmes des médias congolais.

Le cortège funèbre se dirigera par la suite vers le stade des Martyrs, pour son exposition et la veillé mortuaire. Après les hommages, l'inhumation interviendra le samedi 07 janvier au cimetière de la Nécropole entre Terre et Ciel. A en croire une source digne de foi, l'organisation des obsèques de l'illustre disparu a trainé un peu parce qu'il fallait que la famille biologique du disparu harmonise avec la corporation journalistique, laquelle était également occupée par les disparitions simultanées de Kalonji Ngoy et de Mme Suzanne Lumana, tous deux journalistes à la RTNC.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.