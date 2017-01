Congo-Kinshasa: Application de l'Accord de la CENCO - MSC - Laurent Batumona appelle la population à la vigilance !

Photo: Radio Okapi/Ph. John Bompengo

Des évêques membres de la CENCO lors de la cérémonie de signature de l’accord du dialogue inclusif le 31/12/2016 à Kinshasa.

Le compromis politique signé le 31 décembre 2016 sous les auspices de la Cenco ne cesse de soulever des vagues. Les travaux qui se poursuivent sur la mise en œuvre de l'arrangement particulier, le chronogramme des actes consécutifs à l'Accord, n'arrangent pas certaines officines en mal de positionnement et qui tentent de noyauter les efforts inlassables fournis par les Evêques Catholiques.

Le Mouvement de Solidarité pour le Changement, MSC, Parti avant-gardiste de Laurent Batumona, tire la sonnette d'alarme et appelle la population à la vigilance tous azimuts. Ditabawu lance donc, un dernier appel pressant au Rassop, l'invitant à tenir bon et surtout, à ne pas se fissurer à cause des postes politiques. Par ailleurs, le Front du peuple que dirige le Président du MSC demande au Président du Comité des sages du Rassop de ne ménager aucun effort, à partir de sa résidence de 107ème rue Petunias à Limete, pour entamer les consultations avec les ténors de toutes les composantes du Rassop dans le choix de 14 membres devant l'assister au Conseil national de suivi de l'Accord et dans le choix du Premier Ministre. Sur un autre registre, l'Honorable Batumona appelle la Cour Constitutionnelle à ne pas verser dans le clientélisme politique, au cas où elle serait appelée à donner son avis de conformité sur le compromis politique. Le Front du peuple et le MSC invitent la Cour Constitutionnelle à la prudence et qu'elle se range derrière le peuple.

Le MSC a participé d'une manière intensive et permanente à tous les travaux initiés par le Rassemblement des Forces Politiques et Sociales acquises au Changement. C'est à partir de Genval que le MSC, à travers le Front du peuple et le Front contre la Révision constitutionnelle du Président Jean-Pierre Lisanga Bonganga, est devenu l'un des principaux Alliés du Président Etienne Tshisekedi. C'est à ce titre que Laurent Batumona a été, depuis le début du mois d'août, plus présent dans toutes les réunions de ce regroupement politique notamment, aux côtés de l'UDPS, de la Dynamique, du G7, du CDR de Kitengie Yezu, de l'AR de Delly Sessanga et Franck Diongo ainsi que de l'ADR de François Muamba, sans pour autant oublier le Dr. Bwassa et consorts.

Comme une plaque tournante, le MSC a fait entendre sa voix lors des réunions dans les Commissions stratégiques et d'Actions. C'est par ce dynamisme patriotique et pour la défense des Intérêts de la population qu'ils sont arrivés à obtenir la résolution du Conclave de Limete qui devait affronter l'Accord signé à la Cité de l'Union Africaine.

Dans le cadre du marketing politique, Laurent Batumona, au nom de son parti politique, le MSC, a été dans toutes les rencontres au niveau des Ambassades. Ceci, pour faire prévaloir les résolutions du Conclave afin qu'une réunion bipartite entre le camp de l'UA et le camp du Rassop se tienne. Ainsi, quatre mois après Genval, le MSC est arrivé jusqu'au Dialogue tant attendu par la Communauté nationale et internationale. "C'était une mission impérieuse de pouvoir stigmatiser la répression du régime ayant entraîné la mort de plusieurs compatriotes tombés sur le champ d'honneur pour l'alternance démocratique», a précisé Batumona Laurent. C'est ainsi que les 19 et 20 septembre, l'on a dénombré près d'une centaine de morts et l'Honorable Batumona dit avoir vu les gens fauchés par balles devant le bureau des Fonus, sur le Boulevard Triomphal et qui ont été dans la soirée évacués par la Croix rouge internationale et la section des Droits de l'homme de la Monusco. Pour l'Honorable Batumona, qui révèle les sacrifices endurés par la population, les jeunes de Masina, Kimbanseke, Lemba, Ngaba, Selembao, Bandal, Ngaliema... ont payé les frais de l'intolérance politique comme leurs compatriotes de Goma, Lubumbashi, Kananga et de Mbuji-Mayi. Aux mêmes dates, on a enregistré aussi des enlèvements et disparitions des personnes dans certaines familles.

Dans sa restitution de la lutte qui a conduit à la signature de l'Accord du 31 décembre 2016 au Centre Interdiocésain de Kinshasa, le Président du MSC, l'Honorable Batumona, a évoqué les faits saillants de la journée dédiée au carton rouge. «Le terrain programmé pour la manifestation du Rassop a été transformé en un championnat unique au monde où les matches ne se terminent pas», dit-il en substance.

"Tous ces sacrifices consentis par le peuple congolais ayant débouché sur un appel à la paix et la concrétisation des négociations directes, sous la médiation des Evêques de la Cenco, ont débouché sur un Accord politique dit du 31 décembre 2016. Cet Accord a comme éléments fondamentaux, la non- révision des dispositions constitutionnelles, quelles qu'elles soient, le remplacement des membres de la CENI et du CSAC et la tenue des élections en décembre 2017. Il y a, aussi, la création du Conseil National de suivi de l'Accord qui, logiquement, sera dirigé par le Président Etienne Tshisekedi et le Gouvernement dont le Premier Ministre sera désigné par le Rassemblement», explique Laurent Batumona.

De ce fait, il a exprimé ses inquiétudes quant aux séquences électorales qui sont compactées notamment, le présidentielle, législatives nationales et provinciales en un seul jour. Il estime que cela ne permettra pas au peuple de faire un meilleur choix.

Toutefois, le Front du peuple dont le MSC est la locomotive demande au peuple Congolais d'être vigilant et de protéger ces acquis.

Le MSC félicite la médiation de la Cenco pour laquelle les Evêques ont travaillé sans répit pour conduire les acteurs politiques à l'adoption dans un temps record, de ce compromis. «Quelles stratégies n'ont-ils pas utilisées jusqu'à annoncer le plan B ? », s'est-il exclamé. Il félicite, en outre, la population pour avoir accueilli, avec satisfaction, la lettre pastorale du Cardinal Monsengwo, le jour de Noël. Il salue les efforts du Nonce Apostolique et le Pape pour son message pour la RDC. « Pourquoi ne pas avoir le courage de dire que la Cenco est un quatrième pouvoir ? Les Evêques ont contribué à l'apaisement des esprits et surtout, de la jeunesse congolaise ayant été longtemps meurtrie et abandonnée par le pouvoir, sans encadrement », a déclaré Batumona.