Des évêques membres de la CENCO lors de la cérémonie de signature de l’accord du dialogue inclusif le 31/12/2016 à Kinshasa.

«Etant donné que le Chef de l'Etat a confié cette mission de bons offices aux Evêques congolais dans un dialogue des congolais pour les congolais, par respect aussi au Chef de l'Etat, j'ai pensé que je ne peux pas me battre pour un dialogue et au finish n'est pas signé cet accord dans la mesure où l'accord amène la paix du faite que dorénavant, il n'y aura plus des contestations, il y a des acquis ».

C'est en ces mots que le chef de file du courant nationaliste de l'opposition, Steve Mbikayi a signé l'accord politique issu des négociations directes sous les auspices de la Conférence Episcopale National du Congo. Cette grande cérémonie a été organisée le mardi 3 janvier 2017 au centre interdiocésain à Kinshasa. Devant une foule immense, le Président du Parti Travailliste n'est pas allé par le dos de la cuillère pour signer ledit accord. Ce, faut-il le rappeler, après avoir pris part à l'ensemble des travaux. Il faut donc reconnaître qu'en engageant sa personnalité politique, Steve Mbikayi a fait preuve d'honnêteté intellectuelle.

C'est dans sa casquette de leader politique que Steve Mbikayi a effectué le déplacement du centre interdiocésain pour signer l'accord politique issu des travaux du dialogue mené par les Evêques de la CENCO. C'est ne pas en tant que Ministre de l'ESU que Steve Mbikayi s'est présenté à la CENCO, mais plutôt comme acteur politique. Cet élu de la Tshangu rappelle qu'il s'est battu pendant plusieurs années pour le dialogue et donc il ne pouvait qu'apposer sa signature sur ce document qui est porteur d'espoir.

«J'ai engagé ma responsabilité politique en tant que leader du courant nationaliste de l'opposition. Vous savez très bien que je me suis battu pendant plus de deux ans pour le dialogue et vous savez aussi que j'étais pour un dialogue modéré et facilité par les congolais parce que je n'ai jamais été d'accord avec les ingérences internationales. Toute le monde qui a été élu est reconnu en tant que tel jusqu'aux prochaines élections, c'est une grande avancée dans notre climat politique. Voilà pourquoi je me suis dit, comme il n'y a jamais eu une réunion de l'opposition dans laquelle il a été demandé de ne pas signer cet accord, ici j'ai engagé ma responsabilité pour contribuer à la paix dans mon pays. Ce, parce que le sentiment patriotique et nationaliste qui m'anime veut que je place le pays au- dessus de mes intérêts, même au dessus de postes politiques», a-t-il expliqué devant la presse nationale et internationale.

En rapport à la question de la position de la Majorité présidentielle quant à l'inclusivité de cet accord, Steve Mbikayi soutient la réserve émise par la famille politique du Chef de l'Etat. «Je soutiens la réserve qui a été émise par les frères de la Majorité Présidentielle parce qu'ils ont leurs raisons. Surement qu'ils avaient eu une réunion pour le faire. Moi j'ai signé mais je soutiens qu'il faut que l'accord devienne totalement inclusif. C'est d'ailleurs pourquoi, je demande aux Evêques de continuer les contacts avec des collègues qui n'ont pas encore signé, mais aussi avec le Front, c'est-à-dire le MLC et alliés pour que l'accord soit totalement inclusif. Parce que celui qu'on a eu à la cité de l'Union africaine a été condamné pour la non-inclusivité et nous voulons que celui-ci soit totalement inclusif. Dans cet accord il y a des choses qui ne me plaise pas, il y a des choses qui seront réglées avec le temps, il y a parfois des solutions irréalistes qui ont été prises, je me dis que le temps va tout régler », a-t-il déclaré.

Le satisfecit de la CENCO

La position de la CENCO est claire quant à la signature de l'accord par Steve Mbikayi. S'exprimant devant la presse, l'Abbé Donatien Nshole, Premier Secrétaire Adjoint et porte-parole de la CENCO parle de la justice. «Je crois que nous venons d'assister à la signature de son Excellence Monsieur Steve Mbikayi, ce n'est que logique, ce n'est que cohérence, c'est un travail auquel il a beaucoup contribué. Il n'était pas disponible de le signer avec les autres. Quand il vient sans prendre connaissance du texte, c'est sûr qu'il y a travaillé. Il en est de même pour d'autres qui n'ont pas encore signé que ce soit le MLC, que ce soit les autres collègues de l'Excellence Mbikayi, ils sont présents dans l'accord, mais pour l'une ou l'autre raison, nous espérons, on est en pourparlers avec eux, ils viendront signer. Il ne peut pas s'agir d'un manque d'inclusivité dans la mesure où même leurs amendements se trouvent dans cet accord. Les Evêques ne ferment la porte à personne, nous sommes en pourparlers avec toutes les parties. C'est une dynamique, le plus important ce qu'ils se retrouvent dans le texte qui a été signé », a-t-il martelé.

Il faut rappeler qu'un chant d'action de grâce a été entonné après la signature de l'accord par Steve Mbikayi.