Photo: Radio Okapi/Ph. John Bompengo

Des évêques membres de la CENCO lors de la cérémonie de signature de l’accord du dialogue inclusif le 31/12/2016 à Kinshasa.

L'Autorité morale de l'Alliance de la République et la Conscience Nationale, ARCN en sigle, Justin Bitakwira Bihona-Hayi, n'a pas eu besoin des gants pour dénoncer, à haute voix, le caractère partisan des Evêques par rapport au Rassemblement, mais aussi soulever la non-inclusivité de l'accord issu des négociations directes menées par la CENCO.

Accord que le chef de file de l'opposition citoyenne pense d'ailleurs combattre, ensemble avec d'autres opposants ayant pris part au dialogue de la cité de l'union africaine. A en croire ses propos, les Evêques n'ont pas tenu compte de la grande famille de ceux qui ont signé l'accord du 18 octobre dernier et sur trois institutions, ils ont donné deux au Rassemblement, soit le comité de suivi et la Primature, chose qui est inacceptable selon lui. C'était au cours d'une grande conférence de presse qu'il animée hier, mercredi 4 janvier 2016 à l'Hôtel Venus, dans la commune de la Gombe. Personnalité politique de la République Démocratique du Congo, Justin Bitakwira note qu'au lieu de décrisper la situation politique du pays, l'accord proposé par les Evêques semble faire croire qu'il y a un camp qui a gagné. Se considérant comme le pionnier pour avoir dit tout haut que le dialogue était la voie royale pour la sortie de crise, l'Autorité morale de l'ARCN pense qu'il faudra militer pour s'opposer à l'injustice dont à fait preuve la Conférence Episcopale Nationale du Congo lors de ces négociations directes.

Sans détour, Bitakwira soutient qu'avant d'occuper des postes publics, ceux qui ont occasionné des morts doivent demander publiquement pardon à la République. Réagissant à la question relative à l'organisation des élections en fin 2017, le Chef de file de l'opposition parle de l'utopie. Ce, parce que jusqu'à ce jour, le pays n'a pas de budget. Il pourra l'avoir que vers le mois d'Avril prochain. On va financer les élections avec quels moyens ?, s'est-il interrogé. En ce qui concerne les arrêtés d'agrément des partis politiques, il souligne que c'est une question des cours et tribunaux. Le fait pour les Evêques d'accepter d'inclure ce point dans l'accord, prouve qu'ils voulaient sans nul doute satisfaire aux demandes du Rassemblement. La Conférence Episcopale Nationale du Congo devra donc se ressaisir pour devenir une église au milieu du village. Par ailleurs, cet acteur politique a annoncé incessamment la création d'un regroupement politique réunissant les partis politiques de l'opposition ayant pris part au dialogue de la Cité de l'Union Africaine dans l'objectif de dire haut et fort qu'ils ne sont pas concernés par cet accord du centre interdiocésain. Ce, tant qu'il ne sera pas équilibré et inclusif. L'opposition signataire de l'accord du 18 octobre, dit-il, va se battre pour faire entendre sa voix. Plus loin dans son adresse, Justin BItakwira déclare que la CENCO ne doit pas se comporter comme une institution ayant gagné des élections et nomme qui elle veut à la place qu'elle veut.

Le Rassemblement est désormais membre de la MP

«Comme le Rassemblement qui accusé notre camps d'appartenir à la majorité présidentielle parce qu'ayant été à la cité de l'Union africaine au dialogue avec qu'elle, le Rassemblement se retrouve dans la même situation, nous supposons que, elle aussi devient Majorité présidentielle. Est-ce que c'est une récompense aux morts, qu'on donne au Rassemblement et nous incite à faire de même pour mériter ce qu'on veut donner au Rassemblement ?

La proposition est que dans les travaux qui se poursuivent, la CENCO doit s'amender en améliorant pour corriger les faiblesses que nous avons citées ci-haut, et tout le monde souscrira à ce qui sortira des amendements. Sinon, nous ne voyons pas ce que nos délégués sont allés faire dans ce forum en dehors de jouer au figurant et nous disons que tout celui qui a signé n'a signé qu'à titre personnel », a-t-il expliqué avant d'accuser ouvertement le Rassemblement d'avoir occasionné des morts. Répondant à la question relative au positionnement des acteurs politiques, Bitakwira rappelle, de prime à bord, que la politique est faite dans le seul but de conquérir le pouvoir. «Je voudrais donc dire que les amis du Rassemblement et la CENCO sont en train de faire voir que ce sont eux les génies de la République.

La CENCO doit considérer qu'il y a une nouvelle génération de la classe politique que nous représentons désormais. Ceux qui sont morts en Septembre et Décembre, les sont pour avoir la primature ? Ces gens qui sont morts feront partis du gouvernement ? Il y a quelque chose qui vous échappe. La Majorité Présidentielle a été plus responsable en signant sous réserve. Le Rassemblement a tué les gens pour avoir la primature. Nous faisons la politique pour accéder au pouvoir, c'est le conseil que j'ai toujours donné à l'UDPS. C'est d'ailleurs la raison qui m'a poussé à quitter l'UDPS parce que lui ne voulait pas accéder. Je fais la politique par vocation et non par opportunisme», souligne-t-il. Le combat va se poursuivre pour que les choses s'arrangent, a laissé entendre le Ministre des relations avec le parlement qui parlait comme acteur politique.