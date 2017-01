Congo-Kinshasa: L'Accord du Centre Interdiocésain menacé - La CENCO face à la bataille de l'inclusivité !

C'est, en tout cas, l'avis de la plupart des ténors de la MP et des membres du Gouvernement issu du Dialogue de la Cité de l'UA. A tout moment, les positions peuvent évoluer. D'ailleurs, la Majorité Présidentielle a prévenu, dans un communiqué de presse, mardi 3 janvier, qu'elle veillerait à ce que lors des discussions en vue de la signature de l'Arrangement Particulier, l'inclusivité soit la règle. Autrement dit, la MP va poursuivre les discussions avec l'objectif que personne, alors personne, ne reste en marge du processus de normalisation de la vie politique nationale. De la même manière, la famille politique présidentielle n'entend laisser passer aucune disposition de l'Accord qui soit contraire à la Constitution et aux lois de la République. En voilà qui préfigure des combats de coqs.

Il faut avouer que la Secrétaire générale du MLC, qui est la principale force politique du Front pour le Respect de la Constitution, n'accepte pas que le Rassemblement des Forces politiques et sociales acquises au Changement, mené par Etienne Tshisekedi, ait obtenu, à la fois, la Primature et la Présidence du Conseil National de Suivi de l'Accord. Des détails, dira-ton, mais qui perturbent sérieusement la mise en œuvre de l'Accord du 31 décembre. Qu'à cela ne tienne, un communiqué de la CENCO, du 3 janvier, rapporte que, dans les jours à venir, les retardataires vont signer le nouvel Accord. Dans la foulée, la CENCO a annoncé la signature de l'Accord par Steve Mbikayi, le leader du Parti Travailliste et Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire. La question qui se pose, maintenant, est celle de savoir si la CENCO va attendre d'obtenir l'inclusivité globale avant de s'engager dans l'application rigoureuse de la nouvelle feuille de route politique.

Le début des discussions sur le calendrier d'application de l'Accord politique du 31 décembre avait été prévu pour le mardi 3 janvier 2017 avant d'être reporté sine die après la grogne de la Majorité Présidentielle autour du manque d'inclusivité. Il y en a qui ont parlé d'un échec de la CENCO dans sa médiation. C'est dire que les prélats catholiques, qui assurent la mission de bons offices entre acteurs politiques et sociaux congolais, ont encore un grand travail à abattre pour obtenir une inclusivité globale. Quand bien même, selon l'Abbé Nshole, le Secrétaire général de la CENCO, la problématique de l'inclusivité est considérée comme une distraction d'autant plus que le Front pour le Respect de la Constitution a participé à tous les travaux du Centre Interdiocésain, du début à la fin, mais a refusé de signer l'Accord qui en résulte pour une question des postes de responsabilité. Poursuivant dans son argumentation, le Secrétaire général de la CENCO a fait remarquer que le Front pour le Respect de la Constitution ne s'oppose ni au contenu de l'Accord, ni à son application.

Signé à la veille de la Saint-Sylvestre au Centre Interdiocésain, l'Accord politique conclu entre les signataires de l'Accord du 18 octobre 2016 et l'Opposition incarnée par le Rassemblement et le Front souffre encore d'un problème d'inclusivité qui risque de retarder sa mise en œuvre.

