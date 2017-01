Congo-Kinshasa: Eviction de Samy Badibanga - Willy Mishiki exhorte les Députés à ne pas céder à la corruption!

Le Vice-Ministre en charge des congolais de l'étranger, Emmanuel Ilunga, a, lui également, fustigé cette disposition de l'Accord du 31 décembre 2016. Ce dernier a estimé que dialoguer pour le poste de premier ministre serait faire une politique au détriment des intérêts généraux du peuple congolais. «Le dialogue de la Cenco n'a pas eu un grand nombre de composantes politiques. Le Rassemblement de Limete n'est pas non plus la seule représentation de la RDC. Souvenez-vous qu'il avait pris en otage toute la République et a vilipendé avec véhémence les assises de l'Union Africaine, en récusant même le Facilitateur togolais, Edem Kodjo», a rappelé Emmanuel Ilunga.

Lors d'un point de presse tenu hier, mercredi 04 janvier 2017, au siège du parti politique ARP, situé dans la commune de Barumbu, le nouveau Vice-ministre de l'Energie et Ressources Hydrauliques, Prince Willy Mishiki a montré à la classe politique congolaise la voie à suivre pour couper court au débat houleux autour de l'accord politique signé le 18 octobre au siège de l'Union Africaine et celui du 31 décembre signé au centre interdiocésain de la Gombe.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.