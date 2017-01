Congo-Kinshasa: Négociations directes - Pico Mwepu dénonce le double jeu du Rassemblement !

Photo: Radio Okapi/Ph. John Bompengo

Des évêques membres de la CENCO lors de la cérémonie de signature de l’accord du dialogue inclusif le 31/12/2016 à Kinshasa.

C'est depuis le samedi, 31 décembre dernier, que les négociations directes entre la majorité présidentielle et l'opposition, sous les auspices de la Conférence Episcopale Nationale du Congo ont été clôturées et ce, tard dans la soirée.

Il se pose aujourd'hui un sérieux problème d'inclusivité. C'est d'ailleurs la raison, a-t-on appris, qui a fait que la majorité présidentielle déterminée à régler la crise à la satisfaction de tout le monde, puisse signer cet accord sous réserve. Député National et cadre de la majorité présidentielle, Pico Mwepu Kanyanta Bilonda revient sur la position de sa famille politique et s'est dit déçu du comportement des membres du Rassemblement.

S'agissant de la question liée à l'inclusivité de l'accord, Pico Mwepu, comme sa famille politique, émet des réserves, surtout que la grande partie de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre dernier n'a pas signé. Il soulève également le problème du Front pour le Respect de la Constitution et le MLC qui, eux aussi, n'ont pas signé cet accord, ce qui pose un vrai problème d'inclusivité, à en croire l'élu de l'ex-province du Katanga. Aussi, cet élu a rappelé que le Rassemblement a récusé l'accord de l'Union africaine, entre autres, pour défaut d'inclusivité, et donc aujourd'hui, il est rattrapé par l'histoire. Il faudra donc, souligne le Secrétaire Général de l'Avenir du Congo que les Evêques militent pour que cet accord connaisse une large adhésion de toutes les forces politiques du pays. «Nous notons que plusieurs têtes de l'opposition n'ont pas signé cet accord.

Le FRC et le MLC n'ont pas signé, alors que c'est une grande force en présence. Il y a aussi le groupe de Ruberwa, Mbikayi, Bussa, Makila, Badibanga, et tant d'autres qui n'ont pas signé ledit accord. Soyons justes car, la RDC appartient à tout le monde. La majorité présidentielle veut gérer ce problème une bonne fois pour toutes. Nous ne serons pas là à dialoguer à tout moment. Voilà, nous avons signé sous réserve et nous allons tirer toutes les conséquences », a-t-il expliqué. S'agissant des conclusions même de ces négociations directes sous les auspices de la Conférence Episcopale Nationale du Congo, Pico Mwepu s'est dit surpris de constater que le Rassemblement des forces politiques et sociales qui, autrefois dénonçait, par ses multiples déclarations, le partage du pouvoir, puisse aujourd'hui, réclamer, sans honte ni gêne, la primature pendant la période de transition. A en croire ses propos, cette attitude doit aider les congolais à comprendre véritablement qui sont les opposants congolais. «Le dialogue de la cité de l'Union Africaine a été traité de tous les mots par le Rassemblement. Pour les membres de cette plateforme, il s'agissait d'un monologue qui visait le partage du pouvoir. Les opposants qui ont pris part au dialogue facilité par Edem Kodjo ont, eux aussi, été traités de tous les noms du monde.

Corrompu, traitres, ridicules et que sais-je encore aujourd'hui, nous sommes tous dans le même camp. Je me pose la question de savoir pourquoi le Rassemblement, plateforme incorruptible, ne jure que par la Primature surtout, que la plateforme a été créée pour chasser le Président Joseph Kabila et non travailler avec lui. Aujourd'hui, notre peuple comprend à qui il a à faire, c'est ridicule et honteux », a-t-il noté. Dans ses propos, il a salué la sagesse du Chef de l'Etat qui, en acceptant ces négociations directes, a réussi à faire tomber les masques du Rassemblement des forces politiques et sociales. S'agissant de l'organisation des élections législatives et présidentielle, Pico Mwepu a noté avec satisfaction que toutes les parties aux négociations directes ont adhéré à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle, c'est-à-dire, que le Président de la République reste jusqu'à l'installation effective du nouveau Président élu. «Le Rassemblement devrait dire qu'il voulait la primature au lieu de faire tuer les congolais dans ses manifestations incendiaires. J'espère que le peuple va sanctionner cette classe politique versatile », a-t-il déclaré.