Congo-Kinshasa: Par les cornes !

Photo: Radio Okapi/Ph. John Bompengo

Des évêques membres de la CENCO lors de la cérémonie de signature de l’accord du dialogue inclusif le 31/12/2016 à Kinshasa.

opinion

La République Démocratique du Congo, pays qui a connu comme premier Président de la République, Joseph Kasa-Vubu, en 1960, puis Joseph-Désiré Mobutu, en octobre 1965, Laurent-Désiré Kabila son tombeur, en mai 1997 et, Joseph Kabila en 2001, après l'assassinat de son père, est loin de sortir de l'auberge, 56 ans après son indépendance. «Le pays a vieilli, mais n'a pas grandi», disait Feu Arthur Z'Ahidi Ngoma, ancien Vice-président de la République et président national du Camp de la Patrie. Paix à son âme !

Pour dire que les mêmes causes d'antan reviennent et produisent toujours les mêmes effets. Pourquoi ? Parce que les acteurs politiques qui défilent à la tête des institutions et dans le marigot politique sont, peut être aussi loin de tirer des leçons idoines pour faire avancer le pays. Il peut s'agir d'un syndrome, parce qu'ils sont tous mus par les mêmes intérêts, les intérêts égoïstes, a affirmé un observateur politique averti. Chacun défend son « moi » et non le « nous ». L'on se trouve donc dans ce cas, après que les délégués aux discussions directes, au Centre Interdiocésain, aient applaudi, de deux mains, la signature de l'Accord du 31 décembre 2016. Voilà que trois jours après, seulement, chaque partie donne sa compréhension des faits, qui éloigne davantage le rapprochement quant à l'aspect lié à l'application dudit Accord.

Considérant que le MLC et ses Alliés du Front pour le Respect de la Constitution n'ont pas apposé leurs signatures au bas de cet Accord, la méga plateforme «Majorité présidentielle, MP » a conclu à l'absence d'inclusivité. Ses cadres, dont Kokonyangi, Secrétaire général adjoint de la MP, ne s'en cache pas. « Il faut un troisième round des discussions directes inclusives», soutient-on. C'est pour ramener dans la barque, les brebis perdues. C'est-à-dire, les non-signataires ainsi que toutes les autres confessions religieuses n'ayant pas pris part à ces assises. S'agit-il d'une manœuvre pour provoquer un enlisement, de façon à remettre le compteur à zéro ? Nul ne le sait, car la politique a ses raisons que la raison ignore. Un autre acteur politique avait dit que la politique est l'art de la ruse et de l'hypocrisie. Soit ! Cependant, curieux que cela puisse paraître, le MLC et Alliés s'opposent farouchement à la démarche de la Majorité présidentielle, de s'accrocher à un brin de fil, pour détruire la charpente déjà posée. Ironie du sort ou revers de la médaille, c'est selon. Pendant ce temps, les choses se passent autrement à la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO).

Les Evêques continuent de recevoir les acteurs politiques pour la signature de l'Accord du dialogue inclusif. Le mardi, 3 janvier 2017, Steve Mbikayi, Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire du Gouvernement Samy Badibanga, a signé l'Accord, en présence de Marcel Utembi et Fridolin Ambongo, respectivement Président et vice-président de la CENCO, de l'Abbé Donatien Nshole, Secrétaire Général ai de la CENCO et de l'Abbé André Masinganda, 2ème Secrétaire Général Adjoint de la CENCO. Il est annoncé d'autres signatures. Il est donc probable que le MLC, avec Eve Bazaïba, et le FRC rejoignent l'équipe.

Alors, quelle suite réserve-t-on aux arrangements particuliers ? Selon les indications obtenues, chaque composante travaille de son côté pour faire des propositions portant notamment, sur le chronogramme, la nomination du Premier ministre, son profil, son mode de désignation, la taille du Gouvernement, ainsi que la composition du Conseil National de Suivi de l'Accord. Il est vrai que l'on peut être quelque peu inquiet, parce que le timing de ces arrangements n'est pas connu. Il peut avoir des implications sur la période des élections arrêtée. Quoi qu'il en soit, de l'enlisement qu'il faut craindre, avec la remontée de la tension au sein de la population, les actes posés à la CENCO prouvent que le taureau est pris effectivement par les cornes.