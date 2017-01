Congo-Kinshasa: L'IDGPA soutient l'Accord national inclusif

1. L'IDGPA a suivi avec une attention soutenue les pourparlers du « Dialogue national inclusif » qui viennent de se dérouler au Centre interdiocésain de Kinshasa sous les bons offices de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) en vue de tenter de régler les problèmes liés à la crise de légalité et de légitimité résultant de la non-tenue de l'élection présidentielle dans le délai constitutionnel en République démocratique du Congo (RDC) alors que le mandat du Président de la République est arrivé à son terme le 19 décembre et que la Constitution n'autorise aucune prolongation.

2. L'IDGPA constate que cette non-tenue de l'élection présidentielle constitue un manquement grave à la Constitution de la part de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) qui a mandat d'organiser les élections, du gouvernement qui ne lui a pas accordé les moyens nécessaires, du Président de la République qui doit veiller au respect de la Constitution et au fonctionnement régulier des institutions telles que la CENI et le gouvernement, et de la Cour constitutionnelle qui a « juridiquement » accompagné le « glissement » à travers son Arrêt du 17 octobre 2016 en réponse à une requête pourtant irrecevable de la CENI.

3. Le train de la démocratie ayant dangereusement déraillé, les Congolais devraient conjuguer leurs efforts pour le ramener sur la voie. C'est uniquement dans cette logique que devaient se situer le pourparlers du « Dialogue national inclusif » du Centre de Kinshasa.

4. Tout en précisant qu'aucun accord ni compromis entre politiques ne saurait prévaloir sur la loi fondamentale du pays,

l'IDGPA qui a fait de la défense de la Constitution son cheval bataille pour la démocratie, la bonne gouvernance, le développement la paix en Afrique considère que le « Compromis politique global inclusif » du Centre interdiocésain de Kinshasa énerve la congolaise du 18 février 2006 mais il aurait le mérite de faciliter retour rapide à l'ordre juridique institué par cette Constitution.

5. L'IDGPA se réjouit que les parties aient finalement compris que vie de la Nation - et non son inanition - réside dans le respect la Constitution et qu'il y a une vie après la présidence dans mesure où le Compromis politique du Centre interdiocésain de prévoit notamment ce qui suit :

- L'élection présidentielle ainsi que les élections législatives provinciales doivent se tenir en 2017 ;

- Pendant la période précédant ces élections, la Constitution de République ne peut pas faire l'objet de changement par référendaire tout comme elle ne peut pas être révisée dans matières verrouillées à l'article 220 ni dans aucune autre matière ;

- Le Président de la République dont le mandat a expiré le 19 2016 ne briguera pas un troisième mandat ;

- Les droits humains tels que consacrés par la Constitution et différents instruments internationaux auxquels la RDC est doivent être respectés et protégés avec comme conséquence la fin arrestations et détentions arbitraires, la libération des politiques ou d'opinion, ainsi que la révision des décisions rendues par des magistrats véreux et corrompus en violation de serment de rendre la justice en toute indépendance et au nom peuple.

6. L'IDGPA déplore cependant que le Compromis politique soit muet le manque d'indépendance de la Cour constitutionnelle qui pourtant jouer un grand rôle dans la défense de l' constitutionnel.

7. Le principal garant de la démocratie et de la Constitution étant peuple congolais lui-même, l'IDGPA lui demande de mettre en place propre comité de suivi pour s'assurer que les acteurs politiques sociaux signataires du Compromis politique du Centre interdiocésain Kinshasa respectent leurs engagements et s'opposer à tout report l'élection présidentielle et des élections législatives provinciales après 2017.

8. L'histoire politique de la RDC est jonchée de textes constitutions, compromis et accords qui n'ont jamais été respectés.

Plusieurs documents juridiques souvent signés dans la plus solennité ont été rejetés, reniés ou contournés aussitôt après signature ou à peine l'encre utilisée avait-elle séché suite au de culture de respect des textes et de la parole donnée dans le de nombreux dirigeants politiques.

9. En marge de la célébration du 11eme anniversaire de son entrée vigueur, le 18 février 2017, l'IDGPA organisera un séminaire réflexion sur la Constitution de la République dans le cadre d' évaluation citoyenne de l'application du Compromis du interdiocésain de Kinshasa et du suivi du processus de retour l'ordre constitutionnel en 2017. Les représentants des publiques, ceux des milieux scientifiques et universitaires, partis politiques, des organisations non gouvernementales,

spécialement celles de défense des droits humains, des églises, médias, de la jeunesse estudiantine, et des mouvements citoyens seront conviés.

10. Pour l'IDGPA, l'année 2017 devra marquer la fin crises politiques récurrentes dues notamment à la contestation de légitimité des institutions et de leurs animateurs par le retour l'ordre constitutionnel et la tenue des élections nationales provinciales libres et transparentes qui permettront l' démocratique tant souhaitée en RDC après plusieurs décennies régimes autoritaires et des violations systématiques des humains.

11. La souveraineté nationale appartenant au peuple congolais, il impératif qu'il continue de veiller, debout, en vue de la en 2017 de l'alternance démocratique à laquelle il aspire l'accession du pays à l'indépendance le 30 juin 1960 pour bâtir pays plus beau qu'avant qui serve aussi de locomotive à la africaine.

Fait à Kinshasa, le 2 janvier 2017.