Congo-Kinshasa: Accord politique global et inclusif du centre Interdiocésain

Chapitre 1 : Des Chapitre II : Du respect de la Chapitre III : Des Institutions et de leur fonctionnement pendant période préélectorale et Chapitre. IV : Du processus Chapitre V : De la décrispation Chapitre VI : Du mécanisme de suivi de la mise en oeuvre de l' politique et du processus Disposition finale : De la forme et de la valeur juridique de l'Accord politique

Nous, Participants aux pourparlers de Kinshasa, au interdiocésain de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO)

et Représentants des Composantes de la Majorité Présidentielle, l'Opposition, de la Société civile signataires de l'Accord du octobre 2016 de la Cité de l'Union Africaine d'une part, et Rassemblement, du Front pour le Respect de la Constitution et de Société civile, parties non signataires dudit Accord, d'autre part;

Considérant les divergences au sein de la classe politique ainsi les risques majeurs de division de la Nation face à la politique, née consécutivement de l'impasse du processus dont la régularité et la continuité ont été interrompues ;

Prenant conscience de la nécessité de la cohésion nationale rétablir la concorde intérieure, fondée sur un entendement commun respect de la Constitution, des lois de la République et des démocratique généralement acceptés ;

Attendu que la crise politique actuelle a conduit les prenantes au dialogue national à signer l'Accord politique du octobre 2016 pour l'organisation des élections apaisées, crédibles transparentes en République Démocratique d~ Congo (RDC);

Attendu que cet Accord n'a pas connu la participation d'une des représentants des partis politiques et de la Société civile;

Attendu que le Rassemblement des Forces Politiques et Acquises au Changement (RFPSAC) a déposé à la CENCO le rapport de conclave du 04 octobre 2016 et un mémo contenant ses positions propositions en vue de la sortie de la crise actuelle ;

Attendu que. le Front pour le Respect de la Constitution a déposé document incluant ses points de vue sur la sortie de la crise;

Mus par la volonté de trouver une entente commune basée sur recherche de plus d'inclusivité en vue du règlement des politiques causés par le retard dans l'organisation des élections;

Attendu que cette recherche d'inclusivité doit se faire en avec la Constitution de la RDC, les résolutions pertinentes du de Sécurité des Nations Unies, notamment la Résolution 2277,

l'Accord-Cadre d'Addis-Abeba-Abeba ainsi que d'autres juridiques nationaux et internationaux pertinents;

Engagés à trouver des solutions durables à la situation politique l'heure sous la médiation de la CENCO, notamment sous le leadership son Président et de son Vice-Président;

Prenant nos responsabilités devant Dieu, la Nation congolaise,

l'Afrique et le Monde et guidés par le consensus comme mode de de décision;

Convenons et arrêtons en ce jour le présent Accord politique en ces termes;

CHAPITRE 1 : DES 1.1. Parties prenantes: les signataires et les non signataires l'Accord du 18 octobre 2016 avec leurs composantes (la Présidentielle, l'Opposition I;0litique et la Socété civile de l'Accord du 18 d'une part, et le Rassemblement, le Front pour le Respect de Constitution et la Société civile non-signataires de l'Accord, d' part).

1.2 Période préélectorale et électorale: le temps qui va de signature du présent compromis jusqu'à l'installation effective institutions issues des élections.

CHAPITRE II : RESPECT DE Les différents principes fondamentaux posés par les parties dans leur entendement du « respect de la Constitution» essentiellement se résumer à ce qui suit:

Il.1. Les parties prenantes s'engagent à respecter la Constitution 18 février 2006 telle que modifiée en 2011 et les Lois de République; à organiser élections présidentielle, nationales et provinciales ainsi que les élections locales conformité avec ladite Constitution. Nonobstant les dispositions l'article 5 alinéa 1, elles s'engagent à n'entreprendre ni aucune initiative de révision et de changement de Constitution.

II.2. En rapport avec la préoccupation sur le troisième mandat pour Président de la République, Joseph KABlLA, les parties actent sa déclaration solennelle faite devant le Parlement réuni Congrès en date du 15/11/2016 en ces termes : «A tous ceux semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique,

je tiens à dire, tout en les remerciant, que la RDC est une constitutionnelle. Toutes les questions pertinentes relatives au des institutions et de leurs animateurs sont réglées de satisfaisante par la Constitution. Ainsi ayant accompli deux mandats,

il ne peut donc en briguer un troisième.

II.3. Les parties s'engagent solennellement à respecter Institutions et les Lois de la République, l'Etat de droit, les de l'Homme, les libertés fondamentales collectives et individuelles,

la séparation des pouvoirs garanties par la Constitution et le d'existence des partis de l'opposition et d'exercice de activités politiques.

II.4. Elles renouvellent leur engagement solennel à l'indépendance du pouvoir judiciaire, la cohésion nationale, la civile et les valeurs démocratiques notamment l' démocratique résultant des élections crédibles, libres, et apaisées, la solidarité nationale, la tolérance politique, le du compromis par le dialogue, l'égalité des droits et des chances, bonne gouvernance et la redevabilité des dirigeants.

II.5. Les parties s'engagent à exécuter de bonne foi le compromis et les recommandations formulées par le Conseil National Suivi de l'Accord et du processus électoral.

CHAPITRE III : DES INSTITUTIONS ET DE LEUR FONCTIONNEMENT PENDANT PERIODE PREELECTORALE ET ELECTORALE

111.1. Des principes de 111.1.1. Dans le cadre de leurs prérogatives constitutionnelles légales, les missions prioritaires des institutions nationales provinciales du pays consistent à :

-assurer la continuité de l'Etat;

- Organiser, dans le délai convenu, les élections présidentielle,

législatives nationales et provinciales, sénatorialles ainsi que gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. 111.2. Institutions à mandat 111.2.1. Du Président de la République

Les parties prenantes s'engagent à respecter la Constitution du février 2006 telle que révisée en 2011, notamment les ci-après:

-L'article 70 alinéa l qui dispose que le Président de la est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq renouvelable une seule fois. Il s'ensuit que tout président épuisé le deuxième et dernier mandat ne pourra plus en briguer troisième.

-Les mêmes dispositions de l'article 70 en son alinéa 2 disposent: 1:

A la fin de -son mandat, le Président de la République reste fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau Président élu.

Sous la réserve émise par le Front pour le Respect de la Constitution,

il s'ensuit que, bien qu'étant à la fin de son mandat, le Président la République restera en fonction jusqu'à l'installation effective son successeur élu.

111.2.2. De l'Assemblée nationale, du Sénat et des Assemblées Provinciales

Etant donné, d'une part, que les mandats des députés provinciaux des sénateurs ont expiré depuis 2012 et, d'autre part, que celui députés nationaux prend fin en février 2017, les parties s'accordent:

a) En application des articles 103 alinéa 2, 105 alinéa 2 et alinéa 6 de la Constitution, les députés nationaux, les sénateurs les députés provinciaux en exercice restent en fonction jusqu' l'installation effective de nouvelles assemblées législatives délibérantes correspondantes issues des prochaines élections organiser conformément au calendrier convenu.

b) L'Assemblée nationale, le Sénat et les Assemblées auront, selon le cas et outre leurs attributions classiques, comme agendas législatifs prioritaires le bloc relatif aux élections et les mesures de décrispation politique.

c) Les parties prenantes conviennent que les gouverneurs et vice-

gouverneurs élus restent en fonction conformément aux constitutionnelles.

111.3. Des Institutions à mandat non 111.3.1. En vue d'assurer l'équilibre institutionnel et de garantir tous un traitement égal durant tout le processus électoral, parties' prenantes conviennent que pendant la période pré- et électorale, la gestion des affaires publiques est inclusive niveau de l'exécutif national. Les modalités pratiques de participation inclusive seront déterminées par un particulier à convenir entre les parties prenantes et qui fait intégrante du présent Accord.

-Le Premier Ministre exerce la plénitude des prérogatives lui par la Constitution en tant que Chef du gouvernement.

-Le Gouvernement de la République est dirigé par le Premier présenté par l'Opposition politique non signataire de l'Accord du octobre 2016/Rassemblement et nommé par le Président de la conformément à l'article 78 de la Constitution;

-La Mise en oeuvre des principes énoncés ci-dessus est déterminée un arrangement particulier conclu entre les parties prenantes partie intégrante de l'Accord.

111.3.2. Les parties prenantes conviennent d'assigner au de la République, à l'instar des Institutions à mandat électif, mission prioritaire d'oeuvrer pour l'organisation des crédibles, transparentes et apaisées dans le délai convenu au III. 2 ci-dessous.

CHAPITRE IV : DU PROCESSUS IV.1. Les parties prenantes s'accordent pour une refonte totale fichier électoral et l'évaluation une fois tous les deux mois l'Opération d'enrôlement des électeurs en cours.

IV.2. Les parties prenantes conviennent sur l'organisation élections en une seule séquence présidentielle, nationales et provinciales au plus tard en décembre 2017.

IV.3. Les parties prenantes s'accordent que la CENI tiendra informés l'Assemblée Nationale et le Conseil National de Suivi l'Accord ainsi que les autres parties prenantes au processus du chronogramme qui prendra en compte les opérations pré- et électorales ci-après:

-Fin de la constitution du fichier électoral consolidé;

- Adoption de la loi sur la répartition des sièges par électorale et la loi électorale ainsi que leur promulgation par Chef de l'Etat;

- Convocation des scrutins par la CENI ;

-Election en une seule séquence des élections présidentielle,

législatives nationales et provinciales ;

-Prestation de serment et installation du nouveau Président de République élu;

- Elections sénatoriales, des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces.

Les élections locales, municipales et urbaines seront organisées en 2018.

Les parties prenantes demandent ainsi à la CENI et au Gouvernement la République de prendre toutes les dispositions requises, à effet.

Les parties prenantes demandent au Ministre de l'Intérieur rapporter son arrêté n°19/2015'du 11 mars 2015 enregistrant un politique qui porte la dénomination du Mouvement de Libération Congo Libéral (MLC/L).

Les parties prenantes demandent également au Ministre de l' de rapporter son arrêté n°25/CAB/VPM/MININTER SEC/EB/001/2016 du janvier 2016 enregistrant un parti politique qui porte la du Mouvement Social pour le Renouveau (MSR) comme parti politique.

IV.4. Au sujet du financement des élections et sans porter aux articles 6 et 52 de la loi organique de la CENI, les prenantes:

* recommandent au Gouvernement.:

- de mobiliser les ressources internes et externes nécessaires pour budget des élections et de respecter scrupuleusement le plan décaissement convenu avec la CENI, conformément au plan de mise oeuvre opérationnel ;

- de constituer une provision trimestrielle au profit de la conformément à son plan de décaissement pour financer l'ensemble processus électoral, en ce compris la sécurisation du processus;

-de fournir la totalité des ressources nécessaires pour financer les élections;

-d'explorer les voies et moyens de rationalisation du électoral pour réduire les coûts excessifs des élections.

* encouragent la Communauté internationale à accompagner et à la CENI par les moyens logistiques, financiers et techniques pour bonne réalisation des opérations électorales.

* exhortent le Parlement à exercer trimestriellement le contrôle l'utilisation des ressources budgétaires mises à la disposition de CENI .

* exigent de diligenter un audit externe sur la gestion de la CENI.

* exigent à la CENI la transparence dans la passation des marchés l'encouragent à produire un budget rationnel pour l'ensemble opérations pré-électorales, électorales et conformément à l'option levée et assorti d'un plan de mise en opérationnel crédible et réaliste.

* invitent le Conseil National de Suivi de l'Accord (CNSA) s'acquitter convenablement de ses tâches et à réaliser des régulières avec la CENI et le Gouvernement sur le processus électoral.

IV.5. En vue d'assurer l'indépendance et l'impartialité de la CENI de regagner la confiance de tous les compétiteurs électoraux, parties conviennent que:

a) La CENI doit être redynamisée dans le plus bref délai. A cet effet,

les parties prenantes chargent le Conseil National de Suivi l'Accord de recommander tous les ajustements et mesures à prendre en ce qui concerne les structures organiques que le fonctionnement la CENI, d'une part, et les mécanismes appropriés à mettre en place vue notamment de renforcer ses capacités et la transparence opérations préélectorales et électorales, d'autre part;

bl La Majorité présidentielle, l'Opposition politique et la civile dont sont issus les membres actuels de la CENI et qui désirent, sont libres de procéder, dans le délai de 14 jours à de la signature du présent Accord, au remplacement de leurs conformément à la loi en la matière. Les membres concernés leurs démissions aussitôt que la demande leur en est faite par composantes d'origine.

IV.6. Les parties prenantes actent la fin légale du mandat des actuels du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la (CSAC). Elles s'accordent sur la désignation, dans un délai quatorze (14) jours à compter de la signature du présent accord, ses nouveaux membres dans le respect de l'inclusivité et à la loi organique portant son organisation et son fonctionnement.

IV.7. Concernant le dispositif de la sécurisation du électoral suite à un diagnostic général et approfondi des enjeux et défis à la sécurisation du processus, les préconisent les principales mesures suivantes:

1. Pour le Gouvernement:-

a) Mettre à jour le Décret 05/026 du 6 mai 2005 portant opérationnel de sécurisation du processus électoral et doter le de pilotage des moyens conséquents pour mieux remplir sa mission;

b) Veiller au caractère apolitique de l'administration publique, de Police nationale et des services de sécurité.

2. Pour la CENI : a) Renforcer la sensibilisation de la population le processus électoral et les enjeux électoraux avec les prenantes au processus électoral tant au niveau national, que local;

b) Sensibiliser les Congolais de l'étranger sur le processus électoral;

c) Augmenter les effectifs des agents électoraux et les former veillant à promouvoir la représentativité des femmes et des jeunes;

d) Doter les agents impliqués dans la sécurisation des élections moyens adéquats et suffisants;

e) Augmenter le nombre des bureaux d'enrôlement et de vote et rapprocher au maximum de la population de façon équitable;

f) Sécuriser la circulation des bulletins de vote et tout électoral sensible;

g) Inciter et aider, dans la mesure du possible, les partis et les candidats indépendants à bien former leurs témoins commis bureaux de vote;

h) Veiller à ce que les primes des agents de la CENI leur versées à temps et leur faire signer un acte d'engagement;

i) Impliquer l'autorité coutumière et les confessions religieuses les efforts de sensibilisation des communautés aux d'enrôlement et de vote;

j) Impliquer les ambassades et les responsables des congolaises organisées dans les efforts de sensibilisation et opérations d'identification, d'enrôlement et de vote;

k) Prendre en compte les besoins spécifiques des groupes vulnérables,

notamment les personnes à mobilité réduite, les non-voyants, albinos, les personnes de troisième âge et les femmes enceintes, moment de l'enrôlement et du vote en leur accordant une d'accès;

1) Permettre aux non-voyants de se faire accompagner d'un guide confiance afin de les aider à voter pour les candidats de leur choix;

m) Respecter la vérité des urnes en publiant les conformément au vote des électeurs;

3. Pour les partis politiques : a) Former les militants» en électorale et les sensibiliser sur le civisme;

b) Signer et respecter le Code de bonne conduite;

c) S'engager à respecter les résultats des urnes et à faire preuve la courtoisie électorale ;

d) Veiller à la représentation effective des femmes et des jeunes les listes des candidats;

4. Pour l'Autorité coutumière et les confessions religieuses:

a) S'impliquer dans la sensibilisation de la population sur processus électoral tout en veillant au caractère apolitique impartial lié à leur statut;

b) Appuyer la CENI, le cas échéant, dans l'identification personnes au moment de l'enrôlement;

c) Promouvoir la cohabitation intercommunautaire pacifique.

5. Pour la MONUSCO :

a) Soutenir le Gouvernement dans le renforcement des capacités éléments formés pour la sécurisation des éléments;

b) Assister la CENI par les moyens logistiques et techniques pour bon accomplissement des opérations électorales ;

c) Veiller à la mise en oeuvre des autres dispositions pertinentes la Résolution 2277 du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

6. Pour le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication (CSAC) :

a) Assurer l'égalité d'accès aux médias publics à toutes les parties prenantes;

b) Garantir la liberté d'expression;

c) Veiller au respect, par les journalistes, y compris correspondants de la presse étrangère oeuvrant en Démocratique du Congo, de la déontologie et de l'éthique de métier;

d'appliquer la loi relative à la presse.

7. Pour la Société civile :

- Demeurer apolitique; bl Soutenir le consensus pour les apaisées, crédibles et transparentes ;

cl Promouvoir l'éducation à la paix et â la non-violence;

d) Preparer la population par la conscientisation et sensibiIisation.aux enjeux électoraux ;

e) Vulgariser les textes légaux et le code de bonne conduite ;

f) Assurer l'observation des élections et en rendre compte avec impartialité;

g) Formuler des analyses objectives sur toutes les questions électorales.

IV.8. Concernant la sécurisation des personnes et des IV.8.1. Les Parties constatent que plusieurs menaces pèsent sur la des citoyens à travers le pays et sont à même d'affecter leurs capacités d'exercer leurs droits électoraux. Ces comprennent entre autres:

a) la problématique des groupes armés locaux et étrangers ;

b) la prolifération et la circulation incontrôlées des armes à feu;

c) la persistance de la criminalité et du grand banditisme urbain; -

d) les agissements de certains éléments incontrôlés des forces sécurité nationale ;

e) la problématique des jeunes désoeuvrés et délinquants;

f) les conflits liés aux limites des parcs et réserves entre l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) les populations riveraines;

g) la problématique des questions humanitaires, notamment la de gestion des déplacés internes;

h) la criminalité économique, y compris l'exploitation illicite ressources naturelles et le blanchiment d'argent, favorisée par trafic d'armes dans les zones concernées;

i) le déficit de l'autorité de l'Etat;

j) la porosité des frontières;

k) la mauvaise gestion de la question migratoire ;

l) la méfiance intercommunautaire, avec pour corollaire des intercommunautaires dans plusieurs provinces du pays.

IV.8.2. Recommandations

Pour remédier à ces problèmes et assurer la sécurité des citoyens, Parties encouragent la prise des mesures appropriées suivantes: .

a) Neutraliser les groupes armés tant nationaux qu'étrangers sévissent en RDC;

b) Récupérer les armes détenues par des personnes non-habilitées;

c) Mettre en place des numéros verts et des centres d'alerte dénoncer l'insécurité pendant le processus électoral ;

d) Veiller à ce que les frontières du pays soient davantage au moment des élections e) Redynamiser et accélérer les programmes ;

f) Recruter de nouveaux policiers pour renforcer les existants et assurer une bonne sécurisation des bureaux de vote;

g) Assurer la présence effective de l'administration publique toute l'étendue du territoire national;

h) Prendre les mesures idoines pour assurer la non politisation agents de l'administration publique;

i) Prendre les dispositions nécessaires pour la sécurisation candidats durant toute la période du processus électoral;

j) Identifier les déplacés internes et les retourner dans leurs d'origine préalablement sécurisés;

k) Créer des emplois pour les jeunes afin de les soustraire l'enrôlement des groupes armés et de l'instrumentalisation certains responsables politiques;

1) Accorder une attention particulière aux filles, aux femmes et aux enfants victimes des violences, y compris les sexuelles, et prendre les mesures préventives et punitives à cet égard;

m) Renforcer la collaboration entre la MONUSCO et les Forces Sécurité nationale en vue d'assurer la sécurité et la protection personnes ;

n) Déplacer les camps des réfugiés à plus de 150 kilomètres frontières; 0) Améliorer les conditions socioprofessionnelles personnel des services de Sécurité et de Défense ;

p) Elaborer un plan spécial de sécurisation de l'Est et du Nord pays particulièrement là où les populations sont d'enlèvements et des tueries à répétitions;

q) Identifier les étrangers en situation irrégulière se trouvant le sol congolais et prendre des mesures urgentes pour empêcher influence sur la sécurité des personnes et des biens en général et processus électoral en particulier.

IV.9. Les parties prenantes conviennent en outre de mettre en une plate-forme d'alerte et de traitement des défis sécuritaires,

notamment en ce qui concerne les violations des Droits Humains et libertés fondamentalès lors des campagnes électorales.

CHAPITRE V : DE LA DÉCRISPATION POLITIQUE

V.l. Les parties prenantes au présent Accord prennent acte de la sur pied effective d'une Commission de Hauts magistrats pour un minutieux, au cas par cas, des dossiers des prisonniers politiques d'opinion, les bénéficiaires de la dernière loi d'amnistie mais qui sont pas encore libérés, des exilés et réfugiés politiques repris la liste en annexe.

Les parties ont pris acte avec satisfaction que les cas de MM MBUSA NYAMWISI, Roger LUMBALA, Floribert ANZULUNI et Moïse MONI ont déjà été traités par la susdite Commission, laquelle a déjà soit l'arrêt des poursuites pour les trois premiers, soit libération pour le dernier.

Les parties prenantes demandent à la Commission de Hauts Magistrats prendre àu bénéfice de MM BAGAYAMUKWE et MBONEKUBE une mesure libération pure et simple car ayant déjà été amnistiés des motifs leur condamnation respective.

En ce qui concerne le cas d'Eugène DIOMI NDONGALA, elles demandeht la CENC0 de prendre des initiatives en vue d'une solution et satisfaisante.

Les parties prenantes demandent â la Commission de Hauts Magistrats surseoir à statuer sur les cas de MM Moïse KATUMBI et Jean- MUYAMBO qu'elles déclarent confiés à la CENCO, dans le cadre de poursuite de ses bons offices, pour prendre des initiatives contacter les autorités concernées en vue d'une solution appropriée satisfaisante.

A ceux-ci s'ajoutent les personnalités politiques poursuivies à suite des manifestations du 19 septembre 2016 ainsi que les jeunes LUCHA et FILIMBI arrêtés le jour de l'ouverture de travaux l'égide la CENCO et tous ceux qui ont été arrêtés et/ou poursuivis travers le territoire national au cours des événements du 19 et ceux du 19 et 20 décembre 2016.

Les parties prenantes conviennent l'arrêt des poursuites injustifiées dues aux tracasseries fiscales à l'encontre de membres de l'Opposition.

Dans l'intérêt supérieur de la Nation, les parties prenantes la CENCO de poursuivre ses bons offices auprès de toutes les concernées pour le suivi et la résolution effective des emblématiques restants, à savoir: Moïse KATUMBI et Jean-Claude afin qu'ils recouvrent leur liberté.

Les parties prenantes conviennent que le gouvernement de la poursuivra sans délai les mesures de décrispation politique entreprendra concomitamment les démarches auprès des Etats Organisations Internationales concernés en vue d'obtenir la levée sanctions prises à l'encontre de certains compatriotes.

V.2. Le Ministre ayant dans ses attributions les medias veillera rétablir, dans les 15 jours qui suivent la signature du Accord, le signal des entreprises audiovisuelles fermées ou par mesure conservatoire ou pour non-conformité à la loi.

V.3. Les parties prenantes s'accordent à garantir l'égalité d' aux médias publics à tous les courants politiques notamment par fixation, en collaboration avec le CSAC, d'un temps d' réglementaire et de l'instauration du droit de réplique Gouvernement dans la grille des programmes de ces médias, à l'article 14 de la loi portant statut de l'Opposition en Démocratique du Congo.

V.4. Les parties prenantes demandent au Ministère ayant l'intérieur la sécurité publique dans ses attributions de s'abstenir de se de quelle que manière que ce soit ou d'arbitrer les conflits des partis politiques qui relèvent des cours et tribunaux, d'une part,

et d'instruire les autorités territoriales d'éviter toutes entraves aux activités des organisations politiques (partis plateformes) dans leurs juridictions respectives, d'autre part.

V.5. Dans le cadre du renforcement de l'unité et de la nationales, les parties prenantes demandent au gouvernement de République d'examiner la possibilité d'octroyer une forfaitaire et égale aux victimes des événements sanglants du 19 et septembre et du 19 et 20 décembre 2016 ainsi qu'aux partis dont les sièges ont été incendiés à ces occasions.

V.6. Les parties prenantes s'engagent à poser tout autre nécessaire à la restauration de la confiance au sein de la congolaise et entre elles, à conjuguer ensemble tous leurs efforts vue du maintien de la paix et du renforcement de la concorde ainsi qu'à bannir tout comportement et propos incompatible avec paix.

V.7. Concernant le dédoublement des partis politiques, les prenantes conviennent que les formations politiques qui en ont l'objet, soient rétablies dans leur situation d'avant ce dédoublement.

CHAPITRE VI : DU MÉCANISME DE SUIVI DE L'ACCORD POLITIQUE ET PROCESSUS ÉLECTORAL

VIl. Principe sur la nature de la Structure

Les parties prenantes conviennent, conformément à l'article 222 3 de la Constitution, de mettre en place une Institution d'appui à démocratie chargée du suivi de la mise en oeuvre de l'Accord entre elles. En attendant l'adoption de la Loi organique en durgence, celle-ci est mise sur pied et fonctionne sur la base présent Compromis.

VI.2. De la Structure chargée du suivi de la Mise en VI.2.t. Dénomination

Les parties prenantes s'accordent pour appeler cette structure d' à la démocratie «Conseil National de Suivi de l'Accord et du électoral (CNSA)» .

VI.2.2. Les parties prenantes s'accordent sur le nombre de 28 membres constituer le Conseil National de Suivi de l'Accord, y compris CENCO, et sollicitent que la plénière tranche sur la répartition la représentativité en termes de composarites.

La structure comprend 28 membres issus des parties prenantes. Elle deux organes: une plénière et un bureau. Ce dernier aura un Président,

trois Vice-Présidents, un Rapporteur et un Questeur.

Il sera présidé par le président du Conseil des Sages du Rassemblement.

VI.2.3. Attributions

Les parties prenantes s'accordent que le CNSA aura pour mission veiller au respect de l'Accord politique par tous les animateurs Institutions et d'assurer le suivi ainsi que l'évaluation de sa en oeuvre en vue de garantir l'organisation des élections crédibles,

transparentes et apaisées.

A cet effet, il devra :

-Assurer le suivi du chronogramme de mise en oeuvre de l'Accord;

-Réaliser des évaluations réguliéres une fois tous les deux mois la CENI et le Gouvernement sur le processus électoral;

Communiquer régulièrement sur l'état d'avancement de la mise en de l'Accord;

Formuler des recommandations respectivement au Parlement, Gouvernement et à la CENI pour la bonne exécution de l'Accord;

-Assurer le règlement d'éventuelles divergences nées l'interprétation de l'Accord entre les parties prenantes et leurs points de vue à cet égard;

-Se concerter avec le Gouvernement et la CENI en vue d'harmonier vues quant à la réussite du processus électoral;

Elaborer son Règlement Intérieur sous réserve de sa conformité à Constitution.

-Apprécier consensuellement le temps nécessâire pour le desdites élections avec le Gouvernement et la CENI.

Une loi organique sera adoptée par le Parlement en d'institutionnaliser le Conseil National de Suivi de l'Accord.

DISPOSITION FINALE: DE LA FORME ET DE LA VALEUR JURIDIQUE DU COMPROMIS

Les parties prenantes conviennent d'appeler cet Accord : « Politique global et Inclusif du Centre Interdiocésain de Kinshasa ».

DE L'ENTREE EN Le présent Accord politique global et inclusif entre en vigueur à date de sa signature par les parties prenantes.

Fait à Kinshasa, au Centre Interdiocésain, ce samedi 31 décembre 2016.

POUR LA MEDIATION,

Le Président de la Marcel UTEMBI Archevêque de Le Vice-Président de la Fridolin Archevêque de LES SIGNATAIRES,

1. PARTICIPANTS SIGNATAIRES DE L'ACCORD POLITIQUE DU 18 OCTOBRE 2016

1. Majorité 1 Alexis THAMBWE- 2. Emmanuel RAMAZANI 3. Adolphe LUMANU MULENDA BWANA N' 4. Martin 5. Lambert MENDE 6. Norbert NKULU MITUMBA KILOMBO

2. Opposition 1. Michel BONGONGO IKOLI NDOMBO

3. Opposition 1. Vital 2. Jean Lucien 3 José MAKILA 4. Azarias RUBERWA 5. Florentin MOKONDA 6. Stève MBlKAYI MABULUKI

4. Société 1. Marie-Madeleine KALALA NGOY 2. Monseigneur Jean-Luc KUYE- 3. Magguy KIALA BOLENGA

II. PARTICIPANTS NON SIGNATAIRES DE L'ACCORD POLITIQUE DU 18 OCTOBRE 2016

1. Rassemblement des Forces Politiques et 1. Félix TSHISEKEDI 2. Valentin Mubake 3. Christophe LUTUNDULA 4. Gilbert KANKONDE 5. Jean-Marc KABUND-A- 6. Joseph OLENGHANKOY 7. Martin FAYULU 8. Delly 9. Didier MOLISHO 10. Jean-Pierre LISANGA 11. Olivier KAMITATU ETSU

2. Front pour le Respect de la Constitution

01. Eve BAZAIBA 02. Jacques LUNGUANA 03. Alexis WALENGA

3. Société Civile

01. Georges KAPIAMBA 02. Christopher NGOY MUTAMBA