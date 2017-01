Congo-Kinshasa: Le DFC salue l'Accord politique de la St Sylvestre

Il a souligné le fait que ce document exceptionnel rencontre les préoccupations profondes du peuple congolais longtemps hanté par le désir d'assister à la première passation démocratique du pouvoir en RD Congo entre un président sortant et un président élu, « acte qui consacre le début de l'ère de la vraie démocratie ». D'où ses félicitations adressées à la CENCO qui, au prix de beaucoup de sacrifices, est parvenu à arracher cet accord plus inclusif.

Le Collectif des Démocrates Fédéralistes Congolais(DFC) est monté au créneau pour saluer l'Accord politique survenu au crépuscule de l'année 2016. Dans une déclaration signée par son président national, André Liwa Mandalu, il se réjouit de cet Accord savamment entre les délégués des signataires de l'accord politique de la Cité de l'OUA et la frange importante de l'opposition dont le Rassemblement et le Front pour le Respect de la Constitution.

