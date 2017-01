Congo-Kinshasa: Analyse de l'«Accord Politique global et Inclusif du Centre Inter-diocésain de Kinshasa»

Les chercheurs de l'IRDH ont décrypté l'Accord politique entre les forces vives du pays et constate que celui-ci est issu d'un principe d'arbitrage (bons offices) accepté par toutes les parties prenantes qui ont répondu à l'invitation, en y envoyant des délégués choisis qui ont participé activement aux discussions du début à la fin.

L'IRDH relève qu'il n'y a pas remise en cause ni du processus ni de la substance de l'Accord politique qui porte essentiellement sur (i) la nécessité de reconnaître le cadre constitutionnel existant, (ii) des mesures de décrispation politique, (iii) le sort du Président Kabila qui ne doit pas briguer un troisième mandat et (iv) l'organisation des élections dans 12 mois.

Cependant, l'IRDH attire l'attention de l'opinion sur des astuces que développent des partis politiques autour du partage ou de la conservation du pouvoir de gestion de la période de transition. Après tous, leur rôle est celui-là même de conquérir, exercer ou conserver le pouvoir.

Par contre, l'IRDH recommande aux mouvements citoyens et autres organisations de la société civile de soutenir le compromis politique ainsi trouvé et exiger son application dans l'intérêt de retourner à la légalité et renforcer l'Etat de Droit.

Et à la communauté inter nationale, les Etats-Unis et l'Union européenne en particulier, de sanctionner immédiatement les individus (du pouvoir ou de l'opposition) qui tiennent à bloquer le retour à la légitimité et légalité des institutions, en sabotant les efforts de CENCO, pour des motifs égoïstes.

A. ANALYSE DE LA FORME DE L'ACCORD.

1. Du principe: Le principe des bons offices de l'Eglise Catholique été accepté par toutes les parties prenantes ayant répondu l'invitation.

2. De l'arbitre acceptée par tous: Le Président de la Episcopale Nationale du Congo (CENCO), accompagné des évêques des les diocèses de la République.

3. Des participants : Toutes les forces politiques et sociales se senties représentées. Les participants ont été librement choisis leurs composantes et n'ont fait l'objet d'aucun reniement durant le processus. Le Président Joseph Kabila Kabange et Monsieur Tshisekedi ont participé par l'entremise des rencontres avec évêques. Les autres parties prenantes sont :

(i) La Majorité Présidentielle et les autres alliés au Président Kabila;

(ii) Le Rassemblement des forces acquises au changement, dirigé par M.

Etienne Tshisekedi ;

(iii) Le Front pour le Respect de la Constitution, dirigé par Eve Bazaiba ;

(iv) L'Opposition républicaine de l'honorable Kengo wa Dondo ;

(v) L'opposition ayant signé l'Accord du 18 octobre 2016, facilité M. Edem Kodjo et la Co-modération de M. Vital Kamerhe ;

(vi) Cinq représentants de la Société Civile. Il convient relever que la société civile s'est trouvée renforcée par le d'Evêques de l'Eglise Catholiques.

4. Du processus : Le Rassemblement et le Front pour le Respect de Constitution ont soumis chacun un document de travail que les ont confronté à l'Accord du 18 octobre signé par les composantes. Les discussions ont été menées à la satisfaction toutes les parties et en aucun moment des débats, les participants suspecté l'arbitre. Ce qui a donné une grande crédibilité processus.

5. De l'aboutissement du processus : Les chercheurs ont relevé l'« Accord Politique global et Inclusif du Centre Interdiocésain Kinshasa » est largement satisfaisant. Il est parvenu à décrisper tension politique partout dans la République. Mais, toutes composantes ne sont pas satisfaites, car elles n'en ont pas tiré mêmes dividendes.

B. DU RESPECT DE LA Les parties prenantes s'engagent à :

1. Reconnaître que tout pouvoir émane du peuple, conformément l'article 5 de la Constitution ;

2. Organiser les élections présidentielles, législatives nationales provinciales, dans un délai de 12 mois, et les élections locales,

municipales et urbaines, en 2018, conformément à la Constitution vigueur;

3. S'abstenir de prendre ou soutenir toute initiative de révision changement de la Constitution, par une loi (à voter au parlement) un referendum à soumettre à la population ;

4. Respecter et faire respecter l'Etat de Droit, les Droits de l' et les libertés fondamentales, collectifs et individuels ;

5. Laisser toutes les institutions en place, dans le cadre de continuité de l'Etat.

- Les mandats des Sénateurs et Gouverneurs des provinces ayant depuis 2012 ;

- Celui du Président de la République ayant expiré depuis le 19 décembre 2016 ;

- Et, celui des députés nationaux venant à expiration en février 2017.

6. Le Président Joseph KABILA KABANGE, ayant accompli ses deux constitutionnels, ne peut en briguer un troisième. Mais, il reste fonction, du fait de l'Accord politique, jusqu'à l' effective de son successeur élu. (Sous la réserve émise par le pour le Respect de la Constitution).

7. Le Premier Ministre sera désigné par le Rassemblement et nommé le Président de la République. Il exercera les prérogatives du Chef Gouvernement avec comme priorité l'organisation des crédibles, transparentes et apaisées.

8. Les parties prenantes recommandent principalement à la Civile de faire des analyses objectives, éduquer, conscientiser,

sensibiliser la population aux enjeux électoraux.

C. DES MESURES DE DÉCRISPATION Les parties prenantes conviennent de :

1. La poursuite des bons offices de la CENCO pour la effective des cas emblématiques de Moïse KATUMBI CHAPWE, Jean- MUYAMBO et Eugène DIOMI NDONGALA, afin qu'ils recouvrent leur liberté.

A ceux-ci s'ajoutent les personnalités politiques, les jeunes de et FILIMBI et tous ceux qui ont été arrêtés le jour de l'ouverture travaux sous l'égide de la CENCO ou poursuivis à travers le national à la suite des manifestations du 19 septembre et du 19 et décembre 2016.

2. La mise sur pied d'une Commission de Hauts magistrats examiner des dossiers des prisonniers politiques et d'opinion, exilés et réfugiés politiques;

3. L'arrêt des poursuites pour Antipas MBUSA NYAMWISI, Roger LUMBALA,

Floribert ANZULUNI ;

4. La libération pour Moïse MONI DELA, BAGAYAMUKWE et MBONEKUBE ( deux derniers ayant déjà été amnistiés) ;

5. Le rétablissement dans leur situation d'avant le dédoublement formations politiques qui en font l'objet. En particulier que Gouvernement rapporte les arrêtés enregistrant des partis qui portent les dénominations du Mouvement de Libération du Libéral (MLC/L) et du Mouvement Social pour le Renouveau (MSR) ;

6. Le rétablissement, dans les 15 jours qui suivent la signature l'Accord, du signal des entreprises audiovisuelles fermées interdites par mesure conservatoire ou pour non-conformité à la loi ;

7. La poursuite, sans délai, par le Gouvernement de la République de l'Accord, des mesures de décrispation politique et l' concomitante des démarches auprès des Etats et Internationales concernés, en vue d'obtenir la levée des prises à l'encontre de certains compatriotes ;

8. L'exécution de bonne foi du compromis politique ainsi que recommandations du Conseil National de Suivi de l'Accord (CNSA) qui pour mission de veiller au respect de l'Accord politique et d' le suivi ainsi que l'évaluation de sa mise en œuvre, en vue garantir l'organisation des élections crédibles, transparentes apaisées.