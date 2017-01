Congo-Kinshasa: Arrangement particulier - La Cenco hier chez Kabila

Pour sa part, le Rassemblement s'était réuni le mardi 03 janvier sur le même sujet au siège du G7, dans la commune de la Gombe. Cette plate-forme politique est prête avec ses propositions et n'attend plus que la séance d'harmonisation avec la MP, sous l'égide de la Cenco.

Annoncée pour le mardi 03 janvier 2017, la réunion mixte Majorité-Rassemblement en vue de la mise au point d'un «arrangement particulier» devant soutendre l'Accord politique du 31 décembre 2016 a été renvoyée à plus tard, peut-être à ce jeudi ou au vendredi. Afin s'assurer que la MP n'a pas tourné casaque, le staff de la Cenco (Conférence Episcopale Nationale du Congo) a rencontré hier le Chef de l'Etat, Joseph Kabila. Ce dernier a réaffirmé aux Evêques catholiques son soutien total à ce texte et leur a recommandé sa mise en oeuvre le plus tôt possible.

Copyright © 2017 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.