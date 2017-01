Madagascar: Exécution budgétaire - Le secrétaire général du MFB, ferme sur les deadlines

En ce qui concerne la passation de marché, le plan de passation doit être établi à N-1 de l'année budgétaire, selon le Ministère des Finances et du Budget et la régularisation des procédures, préconisant les marchés à commande est actuellement interdite. Des formations seront ainsi dispensées pour le suivi du modèle type de création du plan de passation de marché en annexe de la circulaire.

En termes de gestion des dépenses, il a mis l'accent sur le respect des règles de la gestion des finances publiques et les règles normales de l'exécution des dépenses publiques, notamment pour la gestion des Projets d'appui au développement Régional et des Districts.

Le circulaire de l'exécution budgétaire pour l'année 2017a été présenté hier dans les locaux du Ministère des Finances et du Budget (MFB) à Antaninarenina. Les représentants des différents ministères et institutions concernés ont assisté à cette présentation animée par le secrétaire général du MFB, avec ses directeurs généraux.

