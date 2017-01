Madagascar: Examens officiels - Retour aux anciens calendriers

La tenue des principaux examens officiels est avancée d'environ deux semaines, pour cette année scolaire 2016-2017.

Le CEPE, le BEPC et le baccalauréat se tiendront entre le 20 juin et le 20 juillet 2017. Une avancée d'environ deux semaines par rapport aux dates de ces examens lors des sessions de 2016. On s'achemine peu à peu vers le retour aux anciens calendriers de ces principaux examens officiels comptant le plus grand nombre de candidats.

En effet, le CEPE Certificat d'Etudes Primaires Elémentaires) se tiendra le 20 juillet 2017, soit exactement 15 jours plus tôt, par rapport à l'année précédente, le 5 juillet 2016. De quoi permettre aux élèves des classes de 7e qui passeront cet examen, de commencer à apprécier les joies des vacances avant la fin du mois de juin, voire, avant la fête nationale.

En effet, les résultats du CEPE sont généralement publiés seulement quelques jours, une semaine tout au plus, après la tenue des épreuves. Cette année, les jeunes candidats à cet examen pourront sans doute être fixés sur l'issue de celui-ci avant la fête nationale, comme c'était le cas il y a une dizaine d'années.

Résultats. Quant au BEPC (Brevet d'Etudes du Premier Cycle), la session 2017 qui se déroulera, comme chaque année, une quinzaine de jours après le CEPE, débutera la 3 juillet et prendra fin le 6 juillet 2017. Environ un mois avant pourraient déjà débuter les épreuves d'éducation physique et sportive (EPS). Le baccalauréat, enfin, se tiendra également une quinzaine de jours après le BEPC.

Ainsi, la session 2017 se déroulera du 17 au 20 juillet 2017. Avec le recours à l'utilisation d'outils modernes de traitement des informations des examens, les responsables de l'organisation du baccalauréat s'efforcent de traiter les données des phases de correction et post-correction, le plus rapidement possible, et sans erreur. Les candidats pourront ainsi, être eux aussi, fixés sur leur sort au bout d'environ trois semaines, si auparavant les résultats du bac ne sont publiés qu'un mois, voire davantage, après le début des épreuves.

Préparatifs. Etre fixés, en août, sur l'issue du bac, permettrait aux futurs bacheliers qui projettent de poursuivre leurs études à l'extérieur de disposer de plus de temps pour les préparatifs afin de pouvoir entrer à l'université dès le mois de septembre.

En effet, le délai très court entre la sortie des résultats du bac et les rentrées universitaires qui ont lieu généralement en septembre dans nombre d'universités, ne permet pas aux bacheliers fraîchement admis de boucler leurs dossiers en vue d'une confirmation des inscriptions dans ces universités étrangères. Et ce, en dépit des possibles anticipations sur un certain nombre de papiers exigés avant le départ pour l'extérieur. Avec ce retour aux anciens calendriers des examens, les préparatifs ressembleront peut-être moins, pour eux, à une course contre la montre !