Burkina Faso: Forces armées nationales - Bombardé général, Sadou «monte au front »

Le nouveau chef d'état-major général des armées, lOumarou Sadou, élevé au grade de général, a été investi hier 4 janvier 2017 à la place de la Nation par le président Roch Marc Christian Kaboré, par ailleurs ministre de la Défense. Le «premier des bérets» mesure la lourde tâche qui l'attend et qui fait qu'il sera partagé entre restauration du commandement et défis sécuritaire

Oumarou Sadou, chef d'état-major général des armées, a été nommé à la tête de l'armée burkinabè le 29 décembre 2016 en remplacement du général de brigade Pingrenoma Zagré. Ce changement opéré à la tête du commandement militaire est intervenu quelque deux semaines après l'attaque de Nassoumbou à laquelle l'armée burkinabè a payé un lourd tribu avec la mort de 12 combattants. Ce fils du Sahel, à peine arrivé, n'a pas bénéficié d'un accueil des plus reluisants avec ce «gapal sanglant» qui lui a été servi dans son fief de Djibo la nuit du 1er janvier 2017 dernier au cours de laquelle une double attaque a fait un mort et un blessé. Cette passation de commandement intervient donc dans un contexte marqué de par la menace djihadiste, l'insécurité dans le Sahel et particulièrement à la frontière malienne.

Pour le nouveau chef d'état-major général des armées, la restauration de l'autorité du commandement dans toute sa dimension sera sa priorité. «Que chaque échelon exerce son commandement avec justice, fermeté et sans compromission. La rigueur que chaque homme impose à ses hommes devra refléter celle qu'il s'impose à lui-même. J'invite les commandants de proximité à être sur le terrain avec leurs hommes. Rencontrez vos hommes, écoutez vos hommes pour éviter qu'on vous raconte qui sont vos hommes. Rencontrez vos Hommes, écoutez vos hommes pour éviter qu'on vous raconte ce que vos Hommes veulent», a-t-il longuement insisté.

Pingrenoma Zagré, chef d'état-major sortant, a exhorté les officiers, sous-officiers, soldats du rang à poursuivre leur mission dans la dynamique du plan stratégique des réformes des forces armées nationales 2017-2021 qui est, selon lui, un manuel de référence dont l'exploitation et la mise en œuvre doivent assurer au forces armées un nouveau souffle. «Je vous recommande avec le chef d'état-major général entrant de vous investir pleinement pour le succès des missions confiées aux forces armées, à savoir la défense de l'intégrité du territoire national et garantir la paix, la sécurité des biens et des personnes en collaboration avec les forces paramilitaires», a-t-il dit.